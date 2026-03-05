被勸進參選彰化縣長 劉和然：感謝故鄉的肯定 續留新北努力

近期不少人勸進新北市副市長劉和然回故鄉彰化參選縣長，劉和然回應，他會守好自己的崗位，繼續在新北努力。（取自劉和然臉書）

新北市副市長劉和然先前爭取國民黨提名參選下屆的新北市長，後來在新北市長侯友宜協調後，劉和然已表態支持台北市副市長李四川出戰，近期有不少人勸進劉和然，返回故鄉彰化參選縣長；劉和然今天回應說，會守好自己的崗位，繼續在新北努力。

劉和然在臉書貼文指出，這2天接獲許多來自故鄉彰化的前輩與好友，捎來溫暖的叮嚀與深切的期許，能被故鄉的前輩肯定、被鄉親們點名，這對出身竹塘的理化老師來說是莫大的榮耀，更是沉甸甸的厚愛，他都點滴在心。

他回想，39年前帶著行囊來到「台北縣」，從站在講台上的老師到進入公務體系的副市長，在新北市1萬4095個日子裡，他的青春、奮鬥以及對每一條街道、每一項公共建設的承諾，都已經與新北市緊緊繫在一起。

劉和然強調，新北目前正處於轉型的關鍵期，市長侯友宜交付的使命、市民對各項建設的期待，還有即將接棒衝刺的戰友們，都讓他深知「我的戰場，就在新北」，運動家精神不只是爭取個人的紀錄，更是在接力賽最關鍵的時刻，守好自己的崗位，確保每一棒都能穩健交接。

他說，對於彰化故鄉鄉親的肯定、厚愛，他有永恆的報答之心，但故鄉有許多深耕多年、優秀且更接地氣的人才，彰化的未來，應該交給最懂那片土地跳動脈搏的人，他會帶著這份來自家鄉的祝福，繼續在新北努力。守護好全台灣最大的城市，讓新北的進步成為彰化的後盾，這是他報答故鄉另一種、也最踏實的方式。

劉和然表示，感謝前輩的厚愛以及彰化鄉親的提攜，未來的路還很長，他會持續在自己的崗位上努力，為台灣加油。

