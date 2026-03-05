斗六市長提名藍營爆內鬨！賴淑娞、林岳璋「這原因」不參加登記

雲林縣議員林岳璋（左起）、賴淑娞共同發出聲明，指控縣黨部違反協調原則，拒絕參與此次提名登記作業。（記者李文德攝）

國民黨雲林縣黨部今（5日）起開放20鄉鎮市長提名登記，斗六市長有雲林縣議員賴淑娞、林岳璋及斗六市代副主席黃尤美有意參選，豈料賴、林共同發出聲明，指控縣黨部未將先前三人協調內容報請中央裁定便逕行開放登記提名，決定不參加登記，而黃尤美則在市長林聖爵陪同完成登記。

對此，雲林縣黨部回應，依黨中央初選辦法辦理並無不當。

請繼續往下閱讀...

林岳璋、賴淑娞今召開記者會回應不登記事件。賴淑娞表示，2月14日縣黨部找三人協調，她與林主張採全民調，而黃則主張30、40%黨員投票，其餘由全民調初選，經黨部主委協調會報請中央黨部裁示再決定初選程序，豈料數日前縣黨部傳來提名登記辦法，她與林兩人感到驚訝，認為黨部違反協調誠信原則，有如開民主倒車。

賴淑娞更控，斗六市黨部主委林聖爵2017年曾表達縣長選舉採全民調，為何現在會支持黃的主張，且唯一支持，對於黨職的角色，不應違反中立原則。

林岳璋表示，當初協調結果是由中央裁定，不過一紙公告跟當初講的完全不同，這個公文難免會讓人家起疑「早已運作好」，因此如此不公平機制，兩人決定退出，後續會對自己支持者負責。

面對媒體詢問是否會脫黨參選？兩人僅表示，沒有說一定要做什麼動作，目前得知黨中央明日將派員協調，會再視結果再評估下一步動作。

而黃尤美則在林聖爵陪同下，到縣黨部完成領表登記。面對此番爭議。黃尤美表示，她一切遵照黨的機制進行，後續會配合黨的方向。而遭控的林聖爵表示，會遵照最後的初選決定，未來會全力支持最終出線的人選。至於全民調及黨職中立等指控，當時主張全民調是針對縣長選舉，可去調過去資料，哪有支持全民調言論，另外他參政作風不變，支持誰就支持誰。

雲林縣黨部表示，一切提名登記辦法以2011年10月黨中央修訂相關作業辦法為準，且此辦法至今未有修正，全依黨章規定並無不當，明天黨中央將派員前來與三人說明、協商初選機制。

對此，有意代表民進黨參選市長的尹玲瑛表示，他黨事務不便評論，無論藍營人選如何都是可敬的對手，希望打場乾淨選戰，而目前她也初步擬定10大方向政見，會與市民朋友公布、討論。

雲林縣議員林岳璋與賴淑娞共同發出聲明，指控縣黨部違反協調原則，拒絕參與此次提名登記作業。（記者李文德攝）

雲林縣議員賴淑娞與林岳璋共同發出聲明，指控縣黨部違反協調原則，拒絕參與此次提名登記作業。（記者李文德攝）（記者李文德攝）

斗六市代會副主席黃尤美（右）在斗六市長林聖爵（左）陪同下，完成提名登記作業。（記者李文德攝）

斗六市代會副主席黃尤美（右）在斗六市長林聖爵（左）陪同下，完成提名登記作業。（記者李文德攝

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法