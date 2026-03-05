為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    日媒專訪》林佳龍：避免第一島鏈出現安全破口 台灣是關鍵

    2026/03/05 16:34 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍指出，第一島鏈國家應加強協調與分工，共同因應中國灰色地帶行動與軍事擴張。（外交部提供）

    外交部長林佳龍指出，第一島鏈國家應加強協調與分工，共同因應中國灰色地帶行動與軍事擴張。（外交部提供）

    外交部長林佳龍接受「日本時報」專訪今日刊出。林佳龍受訪強調，第一島鏈國家有必要強化協調機制，以避免出現任何「安全破口」，「台灣正是目前尚未被制度性納入的關鍵一環」，若缺少台灣，印太安全架構將難以形成完整而有效的區域安全網絡。

    林佳龍指出，面對中國近年在台海、東海及南海持續擴張軍事部署，並透過灰色地帶行動逐步改變現狀，第一島鏈國家有必要強化協調機制，以避免出現任何「安全破口」。他強調，「第一島鏈不應缺少任何一個環節，而台灣正是目前尚未被制度性納入的關鍵一環」，若缺少台灣，印太安全架構將難以形成完整而有效的區域安全網絡。

    林佳龍表示，中國軍機與軍艦活動已遍及整條第一島鏈，「中國正試圖創造新常態」，相關國家應從整體戰略層次共同回應，而非各自因應。

    談及「單一戰區」概念，林佳龍說，若第一島鏈任何一處發生危機，區域內各國均將受到影響，因此有必要透過更緊密的情報分享、演訓協調與應變規劃，加強分工與責任分擔，提升整體嚇阻與協調能力。

    在台美關係方面，林佳龍表示，美國依據《台灣關係法》及「六項保證」持續深化對台灣安全的支持；近期美國批准對台約110億美元軍售，目的在於強化台灣自我防衛能力並促進責任分擔，以維持區域軍力平衡。他強調，台灣無意與中國進行軍備競賽，而是致力建立有效的嚇阻機制，並與第一島鏈及理念相近國家協調合作，以達成整體嚇阻的目標。

    針對外界關切美中談判可能涉及台灣議題，林佳龍認為，台美關係持續穩健發展，川普曾公開表示「台灣就是台灣」（Taiwan is Taiwan），顯示台灣並非對中談判的交換籌碼。

    有關日本角色，林佳龍指出，若日本朝向更積極的安全角色發展，並在防衛產業及科技合作等領域深化布局，將有助強化第一島鏈整體嚇阻能力，第一島鏈民主夥伴面對相同的安全挑戰，應持續深化制度連結與合作機制，共同維護區域和平穩定。

    熱門推播