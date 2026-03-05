為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    35年前扁、馬辯論片瘋傳！網：好想看阿扁電爆黃國昌、柯文哲

    2026/03/05 17:05 即時新聞／綜合報導
    陳水扁謙虛回應，「阿扁只是考運好而已！」（資料照）

    陳水扁謙虛回應，「阿扁只是考運好而已！」（資料照）

    一名網友分享35年前總統陳水扁與馬英九在台大辯論的影片，稱讚陳水扁是「辯論王+邏輯王」，直呼放在現在看還是很厲害。也讓網友分享陳水扁是當年學霸中的學霸，意外釣出陳水扁留言，謙虛回應「阿扁只是考運好而已！」

    一名網友在Threads分享，35年前是立法委員的陳水扁，與行政院研考會主委的馬英九，在台大學生會舉辦的《修憲vs.制憲》大辯論影片，並大讚陳水扁是「辯論王+邏輯王」，放在現在看還是很厲害，根本戰神，笑說「我好想看阿扁電爆黃國昌跟柯文哲」。

    網友也表示，陳水扁與馬英九的腦袋檔次，根本就不在一個水平上，陳水扁是台南一中考進台大法律，也以第1名之姿考上律師，而馬英九只考到泰山高中，並以­港澳僑生身分加權，改分發建中，大學聯考­考上文化，次年報考台大轉學考，進入台大­法律系，直呼，「陳水扁是當年學霸中的學霸」。

    貼文曝光後，竟釣出陳水扁本人親自留言，謙虛表示，「沒有啦！阿扁只是考運好而已！」

    網友也紛紛笑回，「這句話就是學霸在說的」、「厲害的人，總是很謙虛，但真正的廢物，總是很愛吹噓自己智商157」、「阿扁沒那個環境跟資源，真的是學霸中的學霸」、「現在大學生滿街，阿扁那年代可以到上大學的都不得了」、「阿扁總統最可貴的是，滿腹才華卻很謙虛，位高權重卻很親民，這最珍貴稀有」、「阿扁是第一個還是大三學生就考上律師的人」、「這就是那種討厭的同學！」

