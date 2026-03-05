藍版軍購條例藏風險、矛盾！ 莊瑞雄：影響台灣國防建構進程

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

針對國民黨立院黨團所提「3500億＋N」國防預算方案，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（5）日表示，民進黨團樂見在野黨對國防預算態度轉變並釋出善意，但針對該方案中潛藏的多項矛盾與風險表達強烈擔憂，直指相關限制恐將嚴重影響台灣的國防建構進程與國際社會的信任。

莊瑞雄指出，國民黨過去對國防預算的態度相對強硬，如今表態支持3500億元軍購，某種程度上屬於立場的轉變與善意的展現，民進黨團對於朝野在國防議題上能逐步凝聚共識抱持正面態度；然而，國民黨在表態支持的同時，卻又附加多項新的政治條件與程序限制，不僅使整體方案顯得前後矛盾，更易引發外界質疑其是否在表面支持下暗設新的政治門檻。

對於國民黨要求「先有發價書（LOA）再談預算」的主張，莊瑞雄警告，國際軍購的實務流程並非先報價才有預算，而是需要台灣先展現明確的採購意向與預算額度，美方才會啟動內部審查並提出正式報價。若強行倒置程序，不僅導致台灣在爭取先進武器時錯失排隊與採購的黃金時機，更可能讓美方對台灣的自我防衛決心產生誤判，進而延誤軍購時程。

莊瑞雄引用，日本首相高市早苗的名言提醒，沒有守護自身國家的決心與能力，就不會有人替你守護。他呼籲，國防建設應以展現自我防衛決心為首要，切勿讓採購程序淪為政治拉鋸的籌碼。

此外，針對「3500億＋N」方案的實質內容，莊瑞雄說明，軍購特別條例的初衷在於透過長期且穩定的資金規劃，向國際盟友展現台灣強化防衛能力的堅定決心；但國民黨的版本卻實質上將整體防衛計畫切割成多個階段，導致長期國防建設零碎化。

莊瑞雄提及，更令人不解的是，國民黨雖高呼國防採購需「透明、可監督、可負責」，但方案中的「＋N」卻完全未交代後續的金額、具體時程與採購內容，這種模糊不清的後續安排，不僅阻礙國會進行完整的成本效益評估，更與其透明化的訴求背道而馳。

他呼籲，國民黨與民眾黨在提出各自的法案版本時，應明確將「非紅供應鏈」納入條文之中。他強調，民進黨版本已將此寫入條例宗旨，核心目的正是為了強化台灣國防產業的自主性，並大幅降低對中國供應鏈的依賴。

莊瑞雄重申，國會監督國防固然是職責所在，但監督絕不能成為拖延的藉口，更不能讓國家安全屢陷新的政治攻防之中，台灣的安全絕非政治口號，亟需要仰賴穩定的制度與長期的資源投入來共同守護。

