藍版軍購只剩對美採購清單 陳冠廷：將台灣建軍節奏交由外國政府

針對國民黨立院黨團提出總額3500億元「軍購特別條例草案」，民進黨立委陳冠廷今（5）日指出，該版本將軍購窄化為照美方清單逐項採買，不僅忽略現代國防建設所需的系統整合與自主產製能量，更將台灣的建軍節奏拱手交由外國政府決定。他呼籲，朝野各黨回歸國防專業，共同支持行政院提出的1.25兆元特別預算版本，為台灣建構完整的防衛體系。

陳冠廷指出，國民黨一再以「空白支票」攻擊行政院版，實則混淆了特別條例與特別預算的制度差異，條例通過僅取得法律授權與經費上限，行政院後續仍須逐年編列特別預算案送立法院審議，立法院對每一筆科目都保有實質審議權，可刪減、凍結或附帶決議，這與審查年度總預算的程序並無不同。

他續指，先前2400億元的海空戰力提升計畫採購特別條例即依循相同制度邏輯，條例通過後，預算一樣要審，立法院在預算審查階段照樣逐項把關。1.25兆元是經費天花板，並非自動撥款機制，將此說成空白支票，無助於理性討論國防預算。

國民黨版條例的核心邏輯是「美方出發價書，台灣才買」，形同將建軍節奏完全交由華盛頓決定。陳冠廷解釋，FMS程序本身受美國國內政治、產能排程與外交考量等多重因素影響，台灣不可能被動等待美方決定何時賣、賣什麼。行政院版涵蓋自研自製與台美共同研發項目，正是為了確保台灣對自身防衛規劃保有主導權，如果只能買美國願意賣的東西，國軍的建軍方向就變成由美國軍售政策決定，這才是真正將國防決策授權給外國政府。

在預算規模方面，陳冠廷說明，行政院版涵蓋7大類項目，國民黨版卻僅處理其中前幾類硬體武器採購。包括AI輔助指管通資系統、作戰持續量能（涵蓋戰備存量、軍備產線及戰場阻絕設施），以及台美共同研發等項目，都不會出現在美國國防安全合作局（DSCA）的軍售通知中，因為這些根本不屬於FMS項目。

他強調，買了飛彈卻沒有指管系統串聯，買了火砲卻沒有彈藥產線支撐持久作戰，這樣的軍購是殘缺的，國民黨版等於把防衛體系的軟體面和韌性面全部砍掉，只留下硬體採購。

針對國民黨援引拉法葉案與鐽震案反對商業採購，陳冠廷認為，此立場過度簡化，相關案件發生在1990年代與2000年代初期，台灣的軍購監督制度早已大幅改革。更關鍵的是，當代不對稱戰力的核心要素，包括無人機系統、AI模組、雲端戰場管理等，許多來自民間科技公司，走的是商業採購或國際商購管道，並不在FMS框架內。

他重申，以色列與烏克蘭的實戰經驗都顯示，無人機等新興裝備的供應鏈高度依賴商業市場的靈活性。一刀切排除商購，等於把最具不對稱效益的裝備類別擋在門外。

對於國民黨主張「分階段等發價書」模式，陳冠廷質疑，FMS從國防部提出需求、美方評估、美國國會通知到正式發價，動輒需要1至2年以上。中共的軍事現代化不會因為台灣在等發價書就暫停。行政院版一次授權1.25兆元並涵蓋多元籌獲管道，正是為了在不確定的國際環境中保持採購彈性，每一次重新立法都可能遭遇議事杯葛或因政治情勢變化而拖延，分階段立法將會造成建軍進度嚴重不符預期。

此外，陳冠廷提及，行政院版明確將「打造非紅供應鏈」列為3大目標之一，透過特別預算帶動國內軍工產業發展，降低對外依賴。這同時涉及產業政策與經濟安全層面，國民黨版卻完全未觸及國防自主產製面向，一旦台海發生封鎖情境，FMS的補給鏈將直接受阻。如果未能提前建立在地生產能量，再多的美製武器也難以支撐持續作戰。

至於國民黨版要求每會期提出執行報告、進度落後即送監察機關調查等監督條款，陳冠廷表示，支持合理監督，但提醒監督機制的設計不應成為癱瘓採購執行的工具。軍購涉及國際談判與交貨排程，進度受外部因素影響極大，嚴重落後的認定標準模糊，容易在實務上引發爭議。他也強調，院版本身即設有審計機關依法審計的規定，加上後續預算案逐年送立法院實質審議，國會的監督權從未被架空。

陳冠廷呼籲，面對中國持續升高的軍事威脅，朝野各黨應以國家安全為最高考量，回歸行政院基於國防專業所提出的完整規劃，在立法院仔細審查各項目的合理性與必要性，而非自行提出一個未納入整體國防戰略的縮減版本。台灣的防衛建設需要的是主動且完整的規劃，國民黨版條例的根本問題在於將軍購視為逐項採買武器，卻忽略了現代國防建設是總體系統工程。

