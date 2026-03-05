為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    王定宇陷桃色風波、中常委不保？徐國勇：不是我能決定

    2026/03/05 16:15 記者蘇孟娟／台中報導
    立委王定宇爆桃色風波，徐國勇強調民進黨政治人物均有高標準要求。（記者蘇孟娟攝）

    民進黨立委王定宇爆桃色風波，傳民進黨秘書長徐國勇大表不滿，徐國勇今赴台中力挺民進黨台中市長參選人、立委何欣純時強調，黨主席賴清德已講得很清楚、並要求從政黨員要用高標準檢視自己，做社會典範，民進黨員言行不影響民進黨的整體聲譽，黨員的言行須對自己及對黨負責。至於王定宇是否會被拔中常委，徐國勇則說，黨有一定程序，「也不是我能決定」。

    王定宇再爆桃色風波，引發政壇震撼，兼任民進黨主席的總統賴清德昨（4日）在民進黨中常會表示，民進黨作為執政黨，肩負國人託付重任，所有從政黨員的言行，都該以更高標準自我規範，以回應國人期待。

    外傳徐國勇對王定宇傳出緋聞相當不滿，王定宇的中常委資格可能不保，徐國勇強調，黨有一定程序，且程序不是那麼容易，他是黨秘書長，但既非中常委，也非中執委、中評委，這不是他的權責，不是他所能決定。

    他強調，民進黨員言行均應用高標準規範，以不影響民進黨的整體聲譽；且黨主席已耳提面命講得很清楚，用更高標準衡量，黨員須對自己的言行負責、對黨負責，包括從政黨員尤、其民意代表及官員均應如此自我要求。

    何欣純則指出，這是王定宇個人行為，不便置評。

