為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國人大將審「民族團結法」 台聯：挑釁台灣國家正常化

    2026/03/05 16:27 記者陳治程／台北報導
    全國人大期間將審議「民族團結進步促進法」草案，依法追究破壞民族團結、或製造民族分裂的行為，台聯黨主席周倪安今（5）日指出，獨裁政權通過此種法律，是對我國國家正常化的一大挑釁。（資料照）

    全國人大期間將審議「民族團結進步促進法」草案，依法追究破壞民族團結、或製造民族分裂的行為，台聯黨主席周倪安今（5）日指出，獨裁政權通過此種法律，是對我國國家正常化的一大挑釁。（資料照）

    中國昨（4）日起在北京召開「兩會」，並將在全國人大期間審議「民族團結進步促進法」草案，要依法追究破壞民族團結、或製造民族分裂的行為，而陸委會主委邱垂正示警恐對我造成影響。本土政黨台灣團結聯盟今（5）日指出，獨裁政權通過此種法律，是對我國國家正常化的一大挑釁，呼籲各界嚴厲譴責與反制。

    中國全國政協、全國人大開幕式先後於4日、5日登場，國務院總理李強將發表政府工作報告，「兩會」將為期1週。陸委會主委邱垂正指出，此次全國人大將審議「民族團結進步促進法」草案，是除「十五五」規劃綱要外另一重點，為習近平民族主義意識形態官方化的具體決策，其依法追究破壞民族團結、製造民族分裂的行為，恐對我有所影響。

    對此，台聯主席周倪安表示，「民族團結法」說明了中國內部的不團結現況。她指出，中國作為「社會主義國家」，階級貧富差距比自由國家還大；對維吾爾、圖博、蒙古、香港等地區民族抗爭的鎮壓、殺戮比外人更嚴厲；且習近平更不分黨、政、軍，不論階層是國企、地方還是中央進行大清洗，直言中國談「團結」只是貽笑大方。

    周倪安進一步說明，該法案同時涉及中國對台統戰意象，寫明「公民有維護國家統一、民族團結的義務」、「如有製造民族分裂的行為，將依法追究法律責任」。她指稱，可見中國對台統戰態勢已經非常明確；儘管如此，仍有國民黨總召傅崐萁，或是更加紅統的高金素梅等人赴中朝覲共產黨大官，不分敵我的程度令台灣人非常憤怒。

    周倪安重申，台灣主權不隸屬中國的事實相當清楚，中國這樣的立法是對台灣最嚴重的挑釁，呼籲台灣從政府乃至各政黨，都應嚴正譴責；同時期待並鼓勵淪陷於中共統治下的各個民族，都能早日團結覺醒並建立一個屬於自己的國家，過不必被活摘器官或無故關押的日子！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播