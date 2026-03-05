中國人大將審「民族團結法」 台聯：挑釁台灣國家正常化

全國人大期間將審議「民族團結進步促進法」草案，依法追究破壞民族團結、或製造民族分裂的行為，台聯黨主席周倪安今（5）日指出，獨裁政權通過此種法律，是對我國國家正常化的一大挑釁。（資料照）

中國昨（4）日起在北京召開「兩會」，並將在全國人大期間審議「民族團結進步促進法」草案，要依法追究破壞民族團結、或製造民族分裂的行為，而陸委會主委邱垂正示警恐對我造成影響。本土政黨台灣團結聯盟今（5）日指出，獨裁政權通過此種法律，是對我國國家正常化的一大挑釁，呼籲各界嚴厲譴責與反制。

中國全國政協、全國人大開幕式先後於4日、5日登場，國務院總理李強將發表政府工作報告，「兩會」將為期1週。陸委會主委邱垂正指出，此次全國人大將審議「民族團結進步促進法」草案，是除「十五五」規劃綱要外另一重點，為習近平民族主義意識形態官方化的具體決策，其依法追究破壞民族團結、製造民族分裂的行為，恐對我有所影響。

對此，台聯主席周倪安表示，「民族團結法」說明了中國內部的不團結現況。她指出，中國作為「社會主義國家」，階級貧富差距比自由國家還大；對維吾爾、圖博、蒙古、香港等地區民族抗爭的鎮壓、殺戮比外人更嚴厲；且習近平更不分黨、政、軍，不論階層是國企、地方還是中央進行大清洗，直言中國談「團結」只是貽笑大方。

周倪安進一步說明，該法案同時涉及中國對台統戰意象，寫明「公民有維護國家統一、民族團結的義務」、「如有製造民族分裂的行為，將依法追究法律責任」。她指稱，可見中國對台統戰態勢已經非常明確；儘管如此，仍有國民黨總召傅崐萁，或是更加紅統的高金素梅等人赴中朝覲共產黨大官，不分敵我的程度令台灣人非常憤怒。

周倪安重申，台灣主權不隸屬中國的事實相當清楚，中國這樣的立法是對台灣最嚴重的挑釁，呼籲台灣從政府乃至各政黨，都應嚴正譴責；同時期待並鼓勵淪陷於中共統治下的各個民族，都能早日團結覺醒並建立一個屬於自己的國家，過不必被活摘器官或無故關押的日子！

