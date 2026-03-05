國民黨在花蓮車站造勢！ 台鐵公司不開罰：找不到帶頭人

游淑貞昨晚搭車回花蓮，在花蓮站上演社團、宮廟千人迎接，由於在車站範圍內被批違法。（資料照，記者花孟璟攝）

花蓮縣吉安鄉長游淑貞在昨天（4日）獲國民黨徵召參選花蓮縣長，搭車返抵花蓮火車站時，許多花蓮的宮廟、社團動員大陣仗迎接場面，游淑貞甚至在花蓮車站滴水線內對支持者講話，完全違反台鐵站內不得有政治活動的規定，但台鐵公司確定不開罰，原因僅是「找不到帶頭人」。

台鐵公司副總經理劉雙火今天受訪時表示，一般來說遇到這種情況，台鐵公司要向監管單位交通部鐵道局舉證，之後由鐵道局裁罰，「但昨天現場這麼多人，台鐵人員無法舉證是誰帶頭的，只能請他們到外面」。

劉雙火說，由於台鐵無法確認並舉證到底誰是帶頭人，所以也確定無法向鐵道局舉報，因此無法開罰。根據台鐵「場地短期出借作業須知」，政治性、政黨（如選舉、政治性演講、造勢等）等活動或其他足以影響旅客出入、營運設施安全，不予出借場地，但僅能罰款1000元。

本報報導，台鐵公司東區營運處代理處長楊舜安昨天第一時間到場了解，在場一名男子竟說「處長已准了｣，楊回「我就是代理處長」，這男子隨後說「要去找主辦」之後就消失不見，找不到人。

