藍推3500億+N版軍購 陳培瑜呼籲：支持院版一起TEAM TAIWAN

國民黨立院黨團今公布3500億+N版軍購特別條例，民進黨立委陳培瑜呼籲，在付委後，盼在野黨支持院版8年1.25兆的版本。（資料照）

國民黨立院黨團今公布3500億+N版軍購特別條例，要求取得美方正式報價書的採購項目才適用本條例3500億元，而第二階段軍購，只要美方正式提出新的報價書速立法審議，立院即召開朝野協商從速完成三讀程序。對此，民進黨立委陳培瑜呼籲，在付委後，盼在野黨支持院版8年1.25兆的版本，在強化防衛韌性上跟台灣隊站在一起，一起TEAM TAIWAN。

陳培瑜表示，針對國防部「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，樂見在野黨有機會在週五（6日）將行政院版從院會交付委員會審查，但是國民黨今天提出的「3500億+N」的版本，還是有幾件事想友善提醒。

陳培瑜指出，院版是8年1.25兆，內容含：採購、系統建置、維修、人力教育及打造非紅產業供應鏈，並經雙方長達1年之協商，若任一項目遭刪減，均可能影響整體防衛作戰構想與聯合作戰體系運作。

陳培瑜強調，既然是經過1年的討論，就代表這樣的結果是台美雙方都可以接受的，但若依照國民黨所提出的版本，就代表我國單方面破壞兩造所協議出來的結果，當然會影響後續雙方政府的交流與互信。

她呼籲，進入委員會實質討論後，還是希望在野黨可以支持院版8年1.25兆的版本，盼在野黨在強化防衛韌性上跟台灣隊站在一起，一起TEAM TAIWAN。

