為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍推3500億+N版軍購 陳培瑜呼籲：支持院版一起TEAM TAIWAN

    2026/03/05 15:18 記者林哲遠／台北報導
    國民黨立院黨團今公布3500億+N版軍購特別條例，民進黨立委陳培瑜呼籲，在付委後，盼在野黨支持院版8年1.25兆的版本。（資料照）

    國民黨立院黨團今公布3500億+N版軍購特別條例，民進黨立委陳培瑜呼籲，在付委後，盼在野黨支持院版8年1.25兆的版本。（資料照）

    國民黨立院黨團今公布3500億+N版軍購特別條例，要求取得美方正式報價書的採購項目才適用本條例3500億元，而第二階段軍購，只要美方正式提出新的報價書速立法審議，立院即召開朝野協商從速完成三讀程序。對此，民進黨立委陳培瑜呼籲，在付委後，盼在野黨支持院版8年1.25兆的版本，在強化防衛韌性上跟台灣隊站在一起，一起TEAM TAIWAN。

    陳培瑜表示，針對國防部「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，樂見在野黨有機會在週五（6日）將行政院版從院會交付委員會審查，但是國民黨今天提出的「3500億+N」的版本，還是有幾件事想友善提醒。

    陳培瑜指出，院版是8年1.25兆，內容含：採購、系統建置、維修、人力教育及打造非紅產業供應鏈，並經雙方長達1年之協商，若任一項目遭刪減，均可能影響整體防衛作戰構想與聯合作戰體系運作。

    陳培瑜強調，既然是經過1年的討論，就代表這樣的結果是台美雙方都可以接受的，但若依照國民黨所提出的版本，就代表我國單方面破壞兩造所協議出來的結果，當然會影響後續雙方政府的交流與互信。

    她呼籲，進入委員會實質討論後，還是希望在野黨可以支持院版8年1.25兆的版本，盼在野黨在強化防衛韌性上跟台灣隊站在一起，一起TEAM TAIWAN。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播