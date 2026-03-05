鄭麗文嗆軍購為何不編年度預算 吳崢打臉：國民黨一毛未審

民進黨發言人吳崢。（資料照）

軍購預算掀起朝野攻防，國民黨主席鄭麗文今（5日）質疑，對美軍購僅3500億完成程序，中央政府卻提出1.25兆元軍購特別預算，為何不編入正常年度的國防預算。對此，民進黨發言人吳崢批評，國民黨一毛未審今年度總預算，證明只是一場騙局。

立法院國民黨團今天上午召開黨團大會，僅討論「黨版」軍購特別條例，也就是智庫提出的3500億元版，並未觸及其它立委版本；並僅針對智庫版本做部分做微調，也拿掉懲罰條款。

鄭麗文今赴苗栗參加新春團拜時受訪表示，中央政府提出的軍購特別預算高達1.25兆，沒有內容要怎麼審？對於美國政府已通過且有清楚的項目及價錢，國會當然優先審理。鄭還反問，軍購特別預算為何不編到正常年度的國防預算，這也是國民黨特別謹慎的原因。

「國民黨還記得年度總預算這件事嗎？」吳崢表示，他們知道今年度的年度總預算還躺在立法院一毛錢都未審嗎？正是因為這些軍購項目都具有急迫性及必要性，所以才會用特別預算來編列，以因應外在環境的變局。

吳崢進一步說明，以特別預算編列，不會排擠到一般預算中其他民生社福項目受影響。鄭麗文當過兩屆的立委，連這樣的預算ABC都不懂，更讓人懷疑其口口聲聲「沒有要擋軍購預算」，最後證明只是一場騙局。

