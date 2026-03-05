為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    我國駐處聯繫協助26名滯留卡達國人 今清晨抵達沙烏地阿拉伯機場

    2026/03/05 15:19 記者黃靖媗／台北報導
    我國駐沙烏地阿拉伯代表張治平（右五）赴利雅德機場迎接旅卡達國人。（圖由外交部提供）

    我國駐沙烏地阿拉伯代表張治平（右五）赴利雅德機場迎接旅卡達國人。（圖由外交部提供）

    伊朗大規模報復美國與以色列行動，導致中東地區多國受戰火波及並關閉空域。外交部說明，截至3月4日止，我國駐沙烏地阿拉伯代表處已聯繫上26名滯留卡達且有意願離境的國人，同時提供更改機票及退票等相關協助。首批10名國人，包括曾透過社群媒體表達盼駐處提供協助的滯留國人，已於3月4日下午分2班車次自卡達出發前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，並於3月5日清晨抵達利雅德哈立德國王國際機場。

    我國駐沙烏地阿拉伯代表張治平與同仁前往機場迎接並提供餐點及必要協助，隨後陪同國人洽辦更改後續航班事宜，並於完成行李寄存等程序後，協助安排交通並送國人前往旅館辦理入住等相關行政事宜。 

    外交部提醒，目前中東地區如卡達等多國領空仍關閉，滯留在當地的國人應提高警覺並耐心等待空域重啟，遵循當地政府的安全指引，以確保人身安全，我相關駐處將持續與國人保持聯繫，以利提供後續協助。國人若有需要，也請隨時與相關駐處聯絡。 

    我國駐沙烏地阿拉伯代表處將持續協助有意離開卡達的國人經陸路前往沙烏地阿拉伯，以利國人自沙烏地阿拉伯自行搭乘商業航班返國。國人倘有需求，請與我國駐沙烏地阿拉伯代表處登記，聯繫電話：+966-505-223-725。

