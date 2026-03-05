國民黨自提3500億+N軍購條例 民眾黨：買什麼要清楚、付錢要拿到

國民黨團召開軍購特別條例記者會。（記者劉宛琳攝）

立法院國民黨團今召開記者會，正式拍板自提國防特別條例草案金額為3500億+N，後續將依美方正式公告並提出軍售報價書（LOA），得另編特別預算送立院審議；對此，民眾黨團總召陳清龍表示，支持國防自主的立場不變，同時也會為納稅人嚴格把關，強調要清楚軍購買什麼、且付了錢要拿得到，不能開1張1.25兆的空白支票就要立院吞。

國民黨團書記長林沛祥表示，美國去年正式通知我方約3500億台幣的8項軍售案，全都是政府對政府、公開透明的FMS軍售，對此全力支持、盡速推動；而該國防特別條例草案也明確規定，只有符合程序、明確對應台海作戰需求的FMS才適用本條例，國民黨必須確保每一分錢都花的清楚、正確，並強調若美方後續階段軍購明朗化就會積極推動立案，盡速審議通過。

對於國民黨自提國防特別條例草案，陳清龍重申，針對美方目前所宣布要賣給我國的武器，本黨團版本均已列入。此外，本黨團版本也有完整的監督機制，要求特別條例通過後，行政院應至立法院清楚說明軍購項目到貨情形、交貨期程及對財政衝擊的影響評估。

陳清龍反批，民進黨一再抹紅，甚至扣在野黨帽子為中共在地協力者，只是自甘墮落。如果連買什麼都不知道，付了錢也不知道拿不拿得到，就要在野黨只能支持，請問民進黨的立委都是行政院的小弟嗎？如果民進黨的立委不知道怎麼監督，民眾黨團會負起責任。

陳青龍強調，依照朝野協商結論，各黨團版本付委後都可以實質審查，會堅持本黨團版本，從嚴審查軍購條例，也奉勸行政院準備好報告，別拖延阻擋國防。

