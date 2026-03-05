受困國人嘆「杜拜戰事之旅」永生難忘 我國代表現身機場溫情送機

我國駐杜拜辦事處總領事陳俊吉與山富旅遊團團員合影留念，祝福大家一路順風、平安返國。（圖由駐杜拜辦事處提供）

受到中東局勢影響，部分國人因空域關閉滯留海外。為表達政府關懷並協助返國事宜，我國駐杜拜辦事處總領事陳俊吉4日晚間11時與副領事柴介休前往杜拜國際機場，慰問即將離境返台的受影響國人。

陳俊吉在現場逐一向國人表達關懷與祝福，並協助旅客辦理登機相關事宜。受影響國人感謝陳俊吉特別前往機場送行，並表示此次旅程因突發情勢成為一趟永生難忘的「杜拜戰事之旅」，將留下深刻記憶。

此外，陳俊吉也與山富旅遊團團員合影留念，祝福大家一路順風、平安返國，同時歡迎未來有機會再度造訪阿拉伯聯合大公國旅遊。

駐處協助滯留杜拜、阿布達比國人循陸路至阿曼搭機

為協助仍滯留阿聯的國人儘速離境，駐杜拜辦事處已規劃協助安排陸路交通，自杜拜及阿布達比出發前往阿曼首都馬斯開特，並經由阿曼搭機返台。駐杜拜辦事處指出，駐處將負擔國人自阿聯（杜拜、阿布達比）前往阿曼的陸路交通費用；但自阿曼返台的機票、當地食宿與交通費用，仍需由旅客自行負擔。

駐杜拜辦事處提醒，持我國護照入境阿曼可免簽證，但自阿曼返台需經第三地轉機，目前並無直飛台灣航班，請國人事先訂妥機票與住宿，並確認護照效期於返台時仍有6個月以上效期。駐杜拜辦事處已請有意願採陸路方式離境之國人於阿聯時間3月5日下午5點前（台灣時間晚間9點前）完成表單登記，以利後續交通安排。

駐杜拜辦事處也提醒，若有緊急情況，國人可撥打駐杜拜辦事處急難救助專線+971-50-6453018 尋求協助。

我國駐杜拜辦事處總領事陳俊吉（中）4日晚間11時前往杜拜國際機場，慰問即將離境返台的受影響國人。（圖由駐杜拜辦事處提供）

