吳、朱都沒這樣幹！黃光芹砲轟鄭麗文主導藍智庫「黑箱運作」

國民黨主席鄭麗文。（記者張勳騰攝）

立法院國民黨團今（5日）提出軍購特別條例草案，主張採「3800億+N」的分階段模式，明定僅針對已取得美方正式報價書（LOA）的採購項目放行預算。資深媒體人黃光芹痛批，在吳敦義、朱立倫擔任國民黨主席兼智庫國政基金會董事長時期，不管如何都不會逾越分際；然而，現任主席鄭麗文主導之下的國民黨智庫，到底做了什麼研判才會提出「3500億+N」（現為3800億+N），並凌駕在自家立委所提版本之上？若不打開黑箱，這種作法不僅前所未見，也未必禁得起民意的考驗。

黃光芹今日在臉書發文表示，在吳敦義、朱立倫擔任國民黨主席兼智庫國政基金會董事長時期，均強調智庫運作需與立法院連結、在立法院提案修法時參與研議，例如《財劃法》試算，以及《花東交通三法》的再評估；也不乏強調有爭議的法案需尋求黨內共識。不管如何都不會逾越分際，知道智庫的角色所提出的評估僅供參考，尤其必須尊重黨團自主。

國民黨智庫在朱立倫年代，因為經費不足大規模瘦身，研究員只剩下個位數。黃裕鈞在任國際部副主任時也曾質疑，國民黨討論兩岸事務，不需要有了解國際情勢的人嗎？不需要有一線與美方溝通的人參與？「從這些人的作為，就知道他們真的不知道是怎麼輸的!」他表示，自己一直被美方詢問，卻因為自己沒有參與討論，所以不了解討論內容為何，因此希望智庫公布挑選參與人員的條件、程序及名單。

而鄭麗文主導之下的國民黨智庫，規模不會比以前更大，涉及軍購特別條例提案，關鍵角色應該就是執行長張顯耀。過程中花了多長時間、找了哪些人、經過什麼依據、作出什麼研判，才會提出「3500億+N」的版本？並凌駕在自家立委所提版本之上？如果不打開黑箱，這種由上而下、由黨中央極少數人、架空國民黨民選之代議士在立法院行使職權的作法，不僅前所未見，也未必禁得起民意的考驗。

