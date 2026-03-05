起步稍晚順利突圍 黃敬雅：力挺賴瑞隆、力拼議會過半

黃敬雅初選過關，發文感謝鄉親與團隊 。（記者王榮祥翻攝）

起步稍晚原本不被看好，前復興航空空姐黃敬雅在民進黨高市議員第十選區黨內初選勝出，引起地方關注；她感謝鄉親溫暖相挺，初選過關代表更大承擔，後續會全力支持立委賴瑞隆當選高雄市長，也會與團隊一起努力衝刺高市議會過半席次。

黃敬雅今中午發表聲明，向所有一路相挺的鄉親朋友表達感謝，這份勝利不屬於個人，而是屬於所有支持者共同信念的繁花盛開，未來將帶著這份重大託付，全力拚搏年底大選。

請繼續往下閱讀...

黃敬雅表示，從懷抱初心起步，沿途其實荊棘密佈，也曾面臨冷眼與逆風，但正是在每一個晨昏的奔走、每一次街角的相遇中，鄉親們那一雙雙緊握的手，為她披上了無堅不摧的鎧甲；民眾眼底的溫柔與期盼，更化作了她逆風高飛的羽翼。

她強調，這段歷程證明了，只要心中有光，便能劈開晦暗，迎來最璀璨的破曉，初選過關代表著更大的承擔，她要向所有一同參與初選的「鎮港隊」夥伴表達深深的敬意與感謝，因為有各優秀參選人投入與互相砥礪，為前鎮、小港注入了無比的活力與能量。

黃敬雅期盼在初選落幕後，大家能迅速凝聚共識、團結一致，未來繼續作伙打拚，共同延續高雄的光榮與驕傲，相挺賴瑞隆當選高雄市長並力拼市議會綠營席次過半。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法