    首頁 > 政治

    台南32億元道路補助卡關 台灣基進吳依潔：淪藍白政治鬥爭祭品

    2026/03/05 14:27 記者蔡文居／台南報導
    吳依潔批評，台南人納稅不比別人少，建設款項卻淪為藍白政治鬥爭的祭品，這是對台南市民基本生存權益的公然霸凌。（吳依潔提供）

    中央政府今年度的總預算迄今仍躺在立法院未審查，台南市工務局日前在市政會議報告指出，目前中央補助未到位金額約32.21億元，若經費延後撥付，將影響工程期程與道路改善進度。台灣基進黨台南黨部主委吳依潔批評，台南人納稅不比別人少，建設款項卻淪為藍白政治鬥爭的祭品，這是對台南市民基本生存權益的公然霸凌。

    吳依潔指出，在《財劃法》新制影響下，台南市分配到的各類款項已是全國後段，現在連原本核定好的32.21億元道路補助也因總預算而卡關，這32億多元的缺口是台南人的「生存稅」。其中的經費也包含台南12.54億的「永續提升人行安全計劃」工程，經費的短缺將直接導致現有工程進度受阻，影響道路改善的推動期程。

    她表示，雖然市府表示已開始執行「滾動式檢討」，會將資源集中確保「在建工程」不中斷，例如目前已正在進行人行道改善的永康中華路。但規劃中的改善工程，仍會因中央補助款撥付延遲，導致開工日延後。

