老宅延壽5月起受理申請 家有長者每戶最高加碼補助30萬

內政部今（5）日在行政院會報告「老宅延壽機能復新計畫（2025至2027年）」，該計畫5月起受理申請，住戶中有65歲以上長者或弱勢族群，室內修繕補助每戶最高可加碼至30萬元，另增設太陽光電享最高補助30萬元。行政院長卓榮泰表示，期盼完成「補助普及化」、「服務擴大化」及「建材國產化」3大目標，預計可提供超過100億元投入擴大營建傳產內需市場。

內政部國土署長蔡長展在行政院會會後記者會指出，行政院投入50億元特別預算，由內政部針對屋齡30年以上、4樓至6樓公寓及6樓以下透天住宅，辦理室外及室內修繕補助，讓老宅在不拆除、不重建的前提下，全面提升安全與機能，預計今年5月起受理，至2027年12月31日止。

依據因應國際情勢強化老舊建築物修繕補助辦法草案規定，民眾應先申請室外公共安全項目，才能申請室內優化項目。蔡長展說，以公寓為例，8項室外補助項目包括外牆整修、屋頂防水隔熱、樓梯間修繕及公共管線更新、外掛式空調管線整理、老舊招牌及違規物或違建拆除、增設電梯與無障礙設施等，須至少選擇其中3項，才能申請室內居家安全優化項目，如扶手設置、防滑改善、高低差消除及防墜設施等。

蔡長展說，為擴大整體補助效益，內政部同時整合跨部會資源，包括經濟部「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」，針對屋頂面積1000平方公尺以下建物增設太陽光電設施，每案最高補助30萬元；另還有「住宅家電汰舊換新節能補助」，購置能源效率1級冷氣或冰箱每台補助3000元。

蔡長展提到，以及衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」，針對失能等級2以上對象，輔具及居家無障礙每3年最高補助4萬元。此外，地方政府須依財力分級編列修繕補助分擔款，以落實中央地方協力機制，共同擴大補助效益。

