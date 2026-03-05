中東戰事影響能源供應 卓榮泰︰3月天然氣供應無虞、4月調度中

行政院長卓榮泰今（5）日表示，3月底前天然氣供應無虞，也同步應變透過各項調度，4月份的供應量務必充裕料源，使國內天然氣供應無虞。（行政院提供）

中東情勢緊張，能源供應受到關注，行政院長卓榮泰今（5）日在院會中表示，因應荷姆茲海峽遭封鎖的影響，中油公司近日積極協調多元來源，並掌握抵港船期，3月底前天然氣供應無虞，也同步應變透過各項調度，4月份的供應量務必充裕料源，使國內天然氣供應無虞。

經濟部次長賴建信出席行政院會後記者會時表示，經濟部應變小組已啟動運作，每天掌握即時船班動態等，也密切注意原油報價，而今天凌晨油價報價持平，推測主要是世界各國都在尋找替代方案跟途徑，且美國盤點後原油蘊藏量比預期多，加上興戰雙方有談和可能性，因此報價持平。

在天然氣部分，賴建信指出，透過調度跟備援，目前掌握4月氣源已經從中東以外地區調運到。行政院副院長鄭麗君昨天主持行政院物價小組會議時提到，中油公司將透過3階段方案存量調度作業，首先是「提前調貨」，調度非中東氣源支應；第二為「亞洲調貨」，與亞洲同類天然氣買家商議互援；第三是「市場買現貨」，以充裕料源補足缺口。

經濟部表示，我國油氣進口來源多元分散，2025年原油與天然氣進口分別來自10國與14國，政府平時亦作足準備，石油、煤炭、天然氣已儲存安全存量，石油至少90天、煤炭至少30天、天然氣現行至少11天；因應中東地緣情勢急遽惡化，經濟部已請石油公司提高油氣存量水準，並每日更新存量與船期資料，目前石油及天然氣之存量天數均高於法規。

穩定電力供應部分，經濟部說明，由於我國進口液化天然氣主要80%供應國內發電使用，經濟部已備妥備援機制，確保全方位備援方案可行性，以維持國內供電穩定。同時，經濟部將向電價審議會說明戰爭因素對燃料成本影響，由審議會綜合考量燃料成本、民生物價及台電財務，審慎評估。

