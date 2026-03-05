介文汲稱美國已全力攻打伊朗 葉耀元打臉：多數攻擊是以色列發動

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

中東戰火持續升溫，有外媒報導指出伊朗私下與美國中央情報局（CIA）接觸，希望展開和談，國際事務專家、前駐紐西蘭大使介文汲認為，美國已經全力打伊朗，如果不在2個禮拜內結束戰爭，會對美國總統川普及共和黨期中選舉很不利。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，共和黨期中選舉不利，是每一個執政黨都會面臨的問題，而美國有11個航空母艦戰鬥群，現在只有2個靠在伊朗旁邊。

葉耀元在臉書PO文表示，有時候我真的覺得這些言論不僅僅只是無知，更是可怕。因為，美國已經全力打伊朗了？美國有11個航空母艦戰鬥群，現在只有2個靠在伊朗旁邊，而且這2個航空母艦戰鬥群也沒有出全力，多數的攻擊是從以色列發動的。所以到底是用什麼樣的方式可以判斷美國2個禮拜必須要結束戰爭呢？還有，參議員現在也通過了不能去限縮總統的戰爭權喔。

葉耀元直言，共和黨期中選舉不利，是每一個執政黨都會面臨的問題。但美國人對於代價不要過高的戰爭勝利，一般是會給予支持的。也會反應在選票上面。更不用說，這次川普可能會幫共和黨拿下許多中東的票，這是一個很奇特的景象，因為川普過度挺以色列，但中東民眾多數都支持強迫伊朗改變；國際事務專家？你要確捏？

