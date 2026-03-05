沒先查李貞秀中國戶籍爭議等自爆？ 行政院：沒有反應慢半拍

行政單位竟未事先查核李貞秀的戶籍問題，就讓中選會公告李貞秀遞補立委，被質疑反應慢半拍，對此，行政院發言李慧芝今（5）日在院會後記者會強調，「沒有慢的問題」，陸委會目前正在與內政部、中選會，進行制度檢討。（記者鍾麗華攝）

民眾黨中配立委李貞秀就任前未放棄中國籍，參選前也未註銷中國戶籍，不過，行政單位竟未事先查核李貞秀的戶籍問題，就讓中選會公告李貞秀遞補立委，被質疑反應慢半拍，對此，行政院發言李慧芝今（5）日在院會後記者會強調，「沒有慢的問題」，陸委會目前正在與內政部、中選會，進行制度檢討。

內政部與陸委會去年積極推動中配除籍作業，還加強宣導，不過，卻未在李貞秀今年2月2日就職之前，事先查核掌握李是否放棄中國戶籍，並通知中選會，讓她無法遞補立委。而李貞秀是在2月就任後受訪時自爆，「2025年初放棄中國戶籍是請父親代為申請完成」，陸委會也才證實，李在2023年登記成為參選人時具備「雙重戶籍」。

對於行政單位是否慢半拍，讓爭議延燒，增加後續處理的困擾？李慧芝強調，根據「公職人員選舉罷免法」第121條，若出現爭議，能提出當選無效之訴的機關只有選舉委員會；針對個別立委參選資格或就職疑慮，行政機關都依法認定跟辦理，內政部早在1月28日函請立法院秘書長要求依法辦理立委就職，「沒有慢的問題」。

對於制度缺漏，李慧芝表示，陸委會先前也說明，正與內政部、中選進行檢討；行政院尊重中選會認定，也希望立法院儘速行使中選會人事同意權，讓中選會正常運作。

內政部次長董建宏指出，針對「國籍法」部分，內政部已3度函請立法院秘書長及李貞秀，要求就職前應提出放棄國籍的書面證明，但立法院秘書長在2月13日回函裡並未提供，因此內政部至今仍未收到相關證明文件，依照國籍法第20條，立委是由立法院解職，由立法院依規定處理。

至於定居方面，董建宏說明，李貞秀1999年經許可在台定居，但在移民署通知後，才於2025年3月向移民署繳交經海基會驗證的註銷中國戶籍公證書，在此之前，李貞秀未曾提出相關證明、身分也未完成轉換。

董建宏說，依據選罷法第29條，發現候選人資格不符規定時，當選後可依同法121條規定，由行政機關中的選舉委員會提起當選無效之訴。

