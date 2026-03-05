藍定調軍購「3500億＋N」 張益贍：就是不負責任的版本

立法院國民黨團今天上午召開記者會，公布黨團版3500億元軍購特別條例草案。（記者劉宛琳攝）

1.25兆行政院版國防特別預算即將付委審查，國民黨團今日終於將定調自家軍購案的最終版。在召開黨團大會前，國民黨也透過記者會定調共識就是「3500億+N」。對此，前民眾黨中央委員張益贍直言，「3500億+N」就是「不負責任的版本」，他警告，把爭議拖延到台中市長盧秀燕訪美結束後，N還可能「瞬間變0」。

張益贍今日在臉書發文表示，3500億就是美國國務院第一波公布的5項軍購。美國媒體報導第二波軍購為6300億，對美採購金額就是9500億。加上台美合作在台生產採購的3000億，就是行政院版的1.25兆。

張益贍批評：「3500億+N就是不負責任的版本。立法院只能刪減預算，不能增加預算，所以國民黨到底要刪除多少預算？刪除什麼項目？理由是什麼？都不願意向選民交代。」他還說，3500億就是國民黨智庫的主張，就是為了「鄭習會」向習近平交代的版本。

張益贍指出，事實上國民黨黨團各版本多落在8000億到9000億之間。基本上接近對美採購的9500億。所以N就是讓盧秀燕訪美可以帶的「兩串香蕉」。而「3500億+N」就是怕得罪老共，又怕得罪老美，黨內路線分裂折衷版。

張益贍憂心，把爭議拖延到盧秀燕訪美結束後，N可能瞬間變0，再讓鄭麗文去交換「鄭習會」，最後他結論，所以國民黨軍購條例就是用來「呼攏美國」、「向習交心」、「欺騙選民」，「不顧台灣」安全的版本。

