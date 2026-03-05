台鐵說話了！游淑貞千人接駕挨轟 花蓮站：有人推稱「處長｣准的

游淑貞在花蓮車站滴水線內對支持者講話，支持民眾聚集在車站前第一車道，造成車輛堵塞。（記者花孟璟攝）

花蓮縣吉安鄉長游淑貞昨（4）日接受國民黨徵召參選花蓮縣長，搭車返回花蓮時卻在花蓮車站上演「宮廟、社團千人迎接」大場面，挨轟「知法犯法、帶頭違規」，立委陳培瑜也批評毫無法治精神；台鐵公司東區營運處代理處長楊舜安今天說，他第一時間到場了解，一名男子竟說「處長已准了｣，他回「我就是代理處長」，這男子隨後說「要去找主辦」之後人間蒸發！

楊舜安說，他昨天到台北開會，晚上搭火車回花蓮，在火車上就接到花蓮站副站長的電話「東出口聚集很多社團、宮廟，號稱要迎接游淑貞回花蓮」，他立即要求「當然不行，車站要行政中立」！他第一時間立即請鐵路警察局花蓮分駐所警察前往支援，要求到場迎接民眾「退到站前廣場滴水線外」，也就是不能在車站遮雨棚範圍內。

楊舜安說，吉安鄉長游淑貞搭乘晚間7點59分抵達花蓮站的台鐵282次普悠瑪號，誤點6分鐘，晚間8點5分抵達花蓮站，他隨即到場了解，發現東出口聚集大批民眾，車站接送旅客的第一車道也交通打結，他詢問現場迎接的社團人員「你們不知道車站必須行政中立嗎，這麼多人影響出站動線」！那名男子卻回答「這是你們處長准的」，當他回答「我就是處長」，男子就說要去請問主辦人，然後人就不見了。

游淑貞到站後現場大批支持社團、宮廟人員，高舉寫有宣傳標語的手板、戰旗迎接，游淑貞一一握手、擁抱，還在車站內以麥克風高分貝宣講，當下也引起站務人員反彈，剪票領班馬上出面喊「麻煩大家往後退，不要影響動線」，但當場人實在太多無法控制，直到晚間8點半人潮才散去。

一名站務人員批評「當著代理處長的面說處長准了，完全是睜眼說瞎話」，現場麥克風「開得比車站廣播還要大聲」，要是有旅客因為沒有聽到廣播，錯過搭車時間，這筆帳要算誰的，希望游團隊可自律，否則對選情不會有加分。

台鐵公司指出，游淑貞並沒有向台鐵提出申請，依照「交通部臺灣鐵路管理局場地短期出借作業須知」，明文禁止政治活動在站區、月台或場地內穿著競選背心、拉票、舉辦造勢活動均屬違規，已再次要求花蓮站、鐵路警察局，往後若有類似狀況必須保持中立，第一時間立刻處理，防止民眾愈聚集愈多失控。

游淑貞昨天接受國民黨徵召參選花蓮縣長，搭火車返回花蓮後出現千人迎接場面，人潮進入站內還擋住車站動線，被批知法犯法。（記者花孟璟攝）

第一時間鐵路警察局、花蓮車站站務員前往勸導迎接社團人員退後。（記者花孟璟攝）

在台鐵花蓮站出站的第一車道聚集的大批迎接支持者，將道路堵住車輛難以通過。（記者花孟璟攝）

游淑貞昨天接受國民黨徵召參選花蓮縣長，搭火車返回花蓮後出現千人迎接場面，人潮進入站內還擋住車站動線，被批知法犯法。（記者花孟璟攝）

