中國軍費再增7％！ 學者：仍優先維持軍力擴張

中國全國人大今日開幕，國務院總理李強發表政府工作報告。2026年中國國防預算將增加7%，總額達到1兆9095億元人民幣（約新台幣8.77兆元）。涉台部分，他聲稱「堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，促進祖國統一大業」；學者分析，即使在經濟成長壓力與財政負擔增加情況下，中國仍然優先維持軍事能力擴張與現代化。

前東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，李強在今年政府工作報告中的對台談話，從整體政策結構來看，其實呈現出一種「融合發展在前、軍事力量在後」的雙軌策略。報告內容大致延續過去幾年的政策框架，包括重申「一個中國原則」與「九二共識」，並再次強調「堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉」，同時提出持續推動兩岸交流合作與融合發展。

洪浦釗分析，從文字表述來看，整體語氣並沒有明顯升高，但若放在中國整體政策與戰略環境中觀察，更值得注意的其實不是語言本身，而是政策結構所呈現的方向。中國在對台政策上，長期維持相對穩定的表述模式，既透過政治語言維持其主權立場與安全訊號，也持續強調經濟與社會層面的互動。

洪浦釗進一步說，這種語言並不是單純的交流語言，而是一種治理語言。所謂「融合發展」，不只是兩岸經貿往來，而是透過產業合作、就業機會與制度安排，逐步讓人、資本與產業更深地嵌入中國的經濟與社會體系。從中國政治體系的運作邏輯來看，這是一種長期性的制度安排，而不是短期的政策宣示。

洪浦釗強調，今年另一個非常明確的訊號，是中國軍事預算持續增加。今年軍費達到人民幣1兆9095億元，年增7%，而過去3年軍費增幅也大致維持在7.2%左右。這意味著，即使在經濟成長壓力與財政負擔增加情況下，中國仍然優先維持軍事能力擴張與現代化，顯示其對區域安全環境與戰略競爭的基本判斷依然明確。

洪浦釗分析，換句話說，中國一方面透過融合發展與制度性互動維持影響力，另一方面則持續強化軍事能力，作為戰略壓力與嚇阻工具。從這個角度來看，單純比較語氣是否強硬，其實很難真正理解中國對台政策的走向，更重要的是觀察其長期投入的制度工具與戰略資源。

洪浦釗說，在這樣的情勢下，當中國軍費持續增加並強化軍事能力時，國際社會自然也會關注台灣自身在安全上的投入與決心。如果台灣的國防預算在國內政治過程中長期受到制肘，外界會對台灣的安全承擔能力產生疑問。這不只是單純的預算爭議，是會被放在區域安全結構與戰略判斷中一起觀察。

他強調，因此，當中國持續增加軍費並強化軍事能力時，台灣是否能夠展現穩定而清楚的防衛決心，將直接影響國際社會對台海安全局勢的評估。簡單說，如果台灣連基本的安全投入都無法形成共識，對外傳達的訊號就會變得模糊，這對台灣在國際安全體系中的位置並不是一件有利的事情。

