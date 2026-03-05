為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高雄市與關島締結姊妹市 陳其邁：同是充滿陽光、熱情的海洋城市

    2026/03/05 12:26 記者王榮祥／高雄報導
    高雄市政府於3月5日與美國關島正式締結姊妹市。（高市行國處提供）

    高雄市政府於3月5日與美國關島正式締結姊妹市。（高市行國處提供）

    美國關島總督古蕾露率團訪問高雄，並與高雄市長陳其邁共同簽署姊妹市協定，陳其邁表示，高雄跟關島同為充滿陽光、熱情的海洋城市，雙方將在觀光、文化、教育、農漁業及城市治理等領域展開多元合作。

    簽署儀式由美國在台協會高雄分處張子霖（Neil Gibson）、外交部駐關島辦事處總領事劉嘉平、聯合航空台灣區業務總經理唐靜儀共同出席見證。

    陳其邁指出，高雄與關島在觀光產業、海洋永續及教育交流等面向具高度互補性，這次締結姊妹市，不僅象徵兩市情誼深化，也為未來合作奠定基礎，雙方將在觀光、文化、教育、農漁業及城市治理等領域展開多元合作。

    高市府說明，古蕾露總督曾於2025年率團訪高，這次率領關島觀光局、經濟發展局等代表團成員再度來訪，正式完成姊妹市簽署程序，展現雙方推動長遠夥伴關係的決心。

    古蕾露總督致詞首先感謝高市府團隊的熱情接待，強調關島與台灣共享南島民族文化，也廣納來自世界各地的族群及遊客，觀光資源是關島最重要的資產，盼提升兩地人民互訪及發展。

    她也提及高雄擁有半導體及水產養殖產業的成熟技術，期待未來在觀光、農漁業、醫療及智慧治理等領域深化交流，拓展技術合作機會。

    關島總督古蕾露（Hon. Lourdes A. Leon Guerrero）率團訪問高雄，與高雄市長陳其邁簽署姊妹市。（高市行國處提供）

    關島總督古蕾露（Hon. Lourdes A. Leon Guerrero）率團訪問高雄，與高雄市長陳其邁簽署姊妹市。（高市行國處提供）

