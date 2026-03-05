立院藍黨團推3500億軍購條例 分階段通過、無懲罰條款

立法院國民黨團今天上午召開記者會，公布黨團版3500億元軍購特別條例草案，左起：立委王鴻薇、林沛祥、馬文君。（記者劉宛琳攝）

立法院國民黨團今召開「支持對美軍購，捍衛國家安全」記者會，黨團書記長林沛祥表示，國民黨團版的特別條例草案中明確規定，取得美方正式報價書的採購項目才適用本條例（3500億元），第二階段軍購，只要美方正式提出新的報價書速立法審議，立院即召開朝野協商從速完成三讀程序。他也表示，條例中沒有懲罰條款，但要求國防部每會期向立法院提出執行報告，並請審計機關依法監督，執行進度嚴重落後就必須送監察機關調查。

林沛祥表示，美國政府在去年12月18日正式通知通知我方金額約3500億的8項軍售案，包括海馬式、遠程精準打擊系統、M109A7自走砲、反裝甲無人機、飛彈器標槍及TOW飛彈，全部都是政府對政府、公開透明的正式軍售，軍售程序也就是所謂的Foreign Military Sales （FMS），國民黨的態度是全力支持、盡速推動。

請繼續往下閱讀...

林沛祥表示，國民黨會負責任的支持這份條例的通過，然而在支持條例的同時也有責任把關，不是阻礙、而是守護，台灣過去曾經有慘痛的經驗，過去包括拉法葉、鐽震案，都是在商業採購過程中因為缺乏透明度，沒有懲罰條款，最終變成國際醜聞，更有人付出生命的代價。

林沛祥表示，條例中明確規定，只有符合美國對台軍售程序FMS，有明確的台海作戰需求，且取得美方正式報價書的採購項目才適用本條例，這不是刁難，而是負責，3500億花的是全民的血汗錢，我們必須確保每一分錢都花的清楚、正確。

林沛祥表示，國民黨在條例裡面會要求每會期向立法院提出執行報告，要求審計機關依法監督，若執行進度嚴重落後就必須送監察機關調查。這些設計只有一個目的，就是確保每一筆的軍購經費都確實用在提升戰力上，而不是留下任何的爭議空間。

林沛祥表示，至於第二階段軍購，國民黨支持只要有明確依據就會積極推動，因此條例中已經明定，一旦美方正式提出新的軍售報價書，主管機關應立即研擬第二階段特別條例草案送請立法院審議，立法院也應即刻召開朝野協商，從速完成三讀程序。立即從速這四個字是我們寫入條文裡面的具體承諾，國民黨希望以分階段具體明確的方式來推進軍購，而不是一次性的授權，一張沒有金額上限、沒有內容明細的空白支票。

國民黨立委王鴻薇強調，國民黨不是黨軍購，是支持國防，3500億確認是明確賣給台灣，未來只要美國啟動下一階段對台軍售，國民黨就會依據條文啟動第二階段的軍購，我們絕對是負責任的來支持國防，但不容許有任何黑箱、私相授受的局面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法