    首頁 > 政治

    鄭麗文赴苗縣新春團拜 喊話力拚五合一選舉全壘打

    2026/03/05 12:27 記者張勳騰／苗栗報導
    國民黨主席鄭麗文，到苗栗縣黨部參加新春團拜，喊話力拚苗栗五合一選舉全壘打。（記者張勳騰攝）

    國民黨主席鄭麗文，到苗栗縣黨部參加新春團拜，喊話力拚苗栗五合一選舉全壘打。（記者張勳騰攝）

    國民黨主席鄭麗文今（5）日到苗栗縣黨部參加新春團拜，面對年底的五合一選舉，強調苗栗人這麼看重國民黨，更要非常珍惜這份苗栗人的人情，國民黨一定要加倍努力；她並下達軍令狀，要求全力支持縣長鍾東錦連任，也要讓議長李文斌及黨籍議員高票當選，繼續連任，新任的也要努力，希望有所突破，揮出「全壘打」。

    鄭麗文是苗栗縣後龍鎮媳婦，她今天到苗栗縣黨部參加新春團拜時指出，在苗栗一直都是藍軍最團結、最堅強，綠營一直攻不破的地方。但是他們從來沒有因此而驕傲自大。相反的，苗栗縣民越支持國民黨，國民黨更要越謙卑，且要越認真加倍的努力來建設苗栗縣，讓苗栗縣成為最風光、最幸福、最發財的地方，吸引大家都想要來苗栗居住、投資及養老。

    鄭麗文亦稱許鍾東錦傑出的縣政表現，並表示，鍾的魄力、眼光，讓苗栗縣一天一天欣欣向榮，年底的選舉，也務必要讓鍾縣長繼續高票連任，同時黨籍現任議長、議員要讓他們高票連任，新任的也要努力，希望他們能夠突破，揮出「全壘打」。

