稱對美軍購僅3500億完成程序 鄭麗文：1.25兆為何不編到正常年度國防預算？

國民黨主席鄭麗文。（記者蔡政珉攝）

國民黨立法院黨團今召開黨團大會，討論軍購特別條例版本，國民黨主席鄭麗文今天赴苗栗參加新春團拜時被問及相關問題，鄭麗文強調，完成程序僅3500億，而中央政府提出的軍購特別預算高達1.25兆元，質疑為何不編到正常年度的國防預算。鄭麗文也說，若美國完成官方流程正式向台灣提出發價書，那國會就立刻處理。

鄭麗文說，中央政府提出的軍購特別預算不是125萬，高達1.25兆，她批評「沒有內容要怎麼審？」她也說，對美國政府已通過、清楚的項目、還有價錢，「那我們國會當然就優先來審理」。

鄭麗文說，1.25兆並非皆給美國人，她甚至舉當初的拉法葉弊案鬧過人命，稱「難道我們不需要把關嗎」；鄭麗文也質疑，中央政府提出的軍購特別預算為何不編到正常年度的國防預算，如今加入1.25兆，這是國民黨特別謹慎的原因。

鄭麗文稱，對美軍購到目前為止完成程序的只有3500億，幾十年來並非只有一次軍購，這一次不會是最後一次，她並說「我們就是按照正常法定的軍購程序」。

