為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    稱對美軍購僅3500億完成程序 鄭麗文：1.25兆為何不編到正常年度國防預算？

    2026/03/05 12:15 記者蔡政珉／苗栗報導
    國民黨主席鄭麗文。（記者蔡政珉攝）

    國民黨主席鄭麗文。（記者蔡政珉攝）

    國民黨立法院黨團今召開黨團大會，討論軍購特別條例版本，國民黨主席鄭麗文今天赴苗栗參加新春團拜時被問及相關問題，鄭麗文強調，完成程序僅3500億，而中央政府提出的軍購特別預算高達1.25兆元，質疑為何不編到正常年度的國防預算。鄭麗文也說，若美國完成官方流程正式向台灣提出發價書，那國會就立刻處理。

    鄭麗文說，中央政府提出的軍購特別預算不是125萬，高達1.25兆，她批評「沒有內容要怎麼審？」她也說，對美國政府已通過、清楚的項目、還有價錢，「那我們國會當然就優先來審理」。

    鄭麗文說，1.25兆並非皆給美國人，她甚至舉當初的拉法葉弊案鬧過人命，稱「難道我們不需要把關嗎」；鄭麗文也質疑，中央政府提出的軍購特別預算為何不編到正常年度的國防預算，如今加入1.25兆，這是國民黨特別謹慎的原因。

    鄭麗文稱，對美軍購到目前為止完成程序的只有3500億，幾十年來並非只有一次軍購，這一次不會是最後一次，她並說「我們就是按照正常法定的軍購程序」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播