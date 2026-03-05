為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌指國影二期閒置、綠營批帶風向 黃競總：替中央跳票找藉口

    2026/03/05 12:14 記者賴筱桐／新北報導
    民眾黨新北市長參選人黃國昌質疑，前行政院長蘇貞昌承諾在國家電影及視聽文化中心第一期旁建置「國影二期」，但迄今土地仍閒置，遭綠營議員反嗆未搞清楚脈絡、亂帶風向。圖為國影中心戶外廣場。（圖擷取自國影中心官網）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌質疑，前行政院長蘇貞昌承諾在國家電影及視聽文化中心第一期旁建置「國影二期」，但迄今土地仍閒置，遭綠營議員反嗆未搞清楚脈絡、亂帶風向。圖為國影中心戶外廣場。（圖擷取自國影中心官網）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌昨（4日）批評，前行政院長蘇貞昌承諾在國家電影及視聽文化中心第一期旁建置「國影二期」，但土地至今仍閒置，質疑中央建設大跳票。民進黨新北市議員翁震州反嗆，黃未搞清楚脈絡，片面用數字帶風向。對此，黃國昌競選總部今（5日）再回應，蘇系議員急於護航，對地方實際需求視而不見，替中央跳票的建設找藉口，才應該被市民淘汰。

    黃國昌競選總部發言人戴于文表示，國影二期在蘇貞昌擔任行政院長期間大張旗鼓宣布，開開心心的大撒幣，如今卻無法兌現，形同對新北市民開出空頭支票。當初說得信誓旦旦，如今成果何在？中央欠新北市民一個清楚說明，更欠一聲道歉。

    戴于文說，自詡深耕地方的民進黨立委蘇巧慧，面對中央政策跳票卻選擇沉默，未見具體監督與爭取作為，令人遺憾。立法委員的職責是為民發聲、替地方把關，而不是在關鍵時刻選擇失聲。

    戴于文強調，新北市民要的不是護航與推託，而是兌現承諾與負責任的新政治。

