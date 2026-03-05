為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中和行動治理 里長爭取新北耶誕城擴大辦理區域

    2026/03/05 11:44 記者翁聿煌／新北報導
    新北市長侯友宜參加中和區行動治理，與里長親切互動。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜5日率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談，全面盤點重大市政與區政建設成果，展現「建設先行、幸福隨行」的施政願景，他指出，中和從捷運路網、社會住宅、交通改善，到防洪工程、托育與長照服務，多面向同步推動，逐步打造宜居、安全、便利且多元共融的新中和。

    侯友宜表示，中和捷運路網持續完善，其中，捷運萬大－中和－樹林線第一期工程全長約9.5公里，預計今年完工通車，將大幅縮短中和往返台北市中心時間，減輕台64線與中正路交通負擔；未來通車後並將再增設4座車站，強化區域串聯效益，同時捷運中和光復線已啟動可行性評估，預計送中央審議，朝今年核定、分階段推動為目標，讓城市更近、通勤更輕鬆。

    會中里長關心污水下水接管情形，水利局表示污水下水道接管工程持續推進，累計接管達12萬多戶，接管率達66％以上，第三期工程已動工，朝提升整體環境品質目標邁進。

    也有里長建議中和「四號公園」是中永和附近居民休閒運動重要場地，希望市府每年舉辦的新北耶誕城活動能擴大辦理區域，增加地景藝術及在公園周邊裝設耶誕燈飾等，觀光旅遊局回應，將評估新北市相關行政區等地的耶誕裝飾燈區，並對交通便利性、經費等綜合評估，共同打造新北大耶誕城。

    侯友宜表示，未來將持續推動重大交通建設、公共設施升級與社福資源整合，並透過行動治理機制傾聽地方聲音、加速解決問題，從看得見的建設到看不見的基礎工程，每一步都為市民生活品質把關，中和正穩健邁向交通便捷、環境永續、文化多元與世代共融的幸福城市典範。

