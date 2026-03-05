政院不副署衛廣法等三法 綠黨團支持：涉及特定團體且待法院判決

民進黨立院黨團於5日召開輿情回應記者會，幹事長莊瑞雄（中）等人出席。（記者羅沛德攝）

行政院長卓榮泰決定不副署衛星廣播電視法、不當黨產條例、立法院組織法等修法。民進黨團對此表示支持，幹事長莊瑞雄指出，三案皆涉及為特定團體、人士做解套，且涉及訴訟當中，仍待法院做終局判斷，而立法院的手卻大剌剌的伸進去了，他相信國人對這三案特別有感。

針對攸關助理費的立法院組織法，莊瑞雄說，相關條文在立法院審議過程中未經司法法制委員會討論，而是逕付二讀通過。他指出，修法原本以提升國會助理待遇為名，但實際內容卻將原本屬於助理薪資的「助理費」，改為「立法委員補助費」，核心目的並非改善助理勞動條件，而是使部分助理費使用方式「除罪化」。

對於不當黨產條例修法，書記長范雲說，黨團支持行政院不副署，主要基於三項理由。首先是守護權力分立，大法官釋字第793號已明確指出，不當黨產回歸國家屬合憲作為，也有助於建立公平競爭的民主政治環境；其次是守護國家財產，過去威權時期相關組織取得的大量資產仍涉及公共利益，例如中國青年反共救國團所持有的建物面積即達近兩萬坪；第三則是維護轉型正義，該組織在威權時期滲透、監視青年學生，相關歷史責任與財產處理仍有其公共性，因此行政院有責任確保轉型正義不倒退。

副幹事長陳培瑜則批評俗稱「中天條款」的修法內容，她指出，在立法院三讀表決前曾要求相關提案立委說明條文是否具有回溯適用效果，但未獲明確回應，而法案通過後，中天電視隨即發布聲明表示條款是「還給中天公道」，形同證實該條文是為特定媒體量身設計。她質疑，在野黨推動相關修法，恐使特定媒體透過立法途徑獲得制度性利益，並質疑是否涉及替特定企業洗白或就地合法化。

