共機好幾天未擾台！ 林俊憲：美國要集中力量「關照」世界不安全最大根源了

民進黨立委林俊憲。（資料照）

中東局勢持續升溫之際，民進黨立委林俊憲表示，7000公里外的伊朗情勢，對台灣有什麼影響？幾乎天天來亂的共機，到今天早上為止，已經連續消失5天了，美國接下來要集中力量，「關照」那個造成世界不安全的最大根源了。

林俊憲在臉書PO文表示，幾乎天天來亂的共機，到今天早上為止，已經連續消失5天了，那麼，共機去哪了呢？當然不是因為石油短缺飛不起來，而是伊朗局勢變化得太迅速，中國被迫進入戰略收縮，全面調整與美國對抗的佈局，連帶在台海施壓的手段也需重新評估。

請繼續往下閱讀...

林俊憲指出，美中關係惡化後，中國與美國對抗的主要策略之一，就是扶持反美政權，道理也很簡單，認為只要讓美國疲於奔命，就無法把注意力集中在印太地區，為中國換來發展軍備、漸進施壓周邊國家，甚至日後發動侵略的時間與空間，從今年一開始的委內瑞拉，再到近期的伊朗，除了都是反美政權，委內瑞拉離美國非常近、伊朗則一直是阿拉伯世界和以色列的不定時炸彈。在西亞和中南美扶持盟友，背後的地緣戰略價值，才是中國投入巨大資源的原因。

林俊憲續指，但如今隨著美國兩次精準斬首式打擊，中國這些鉅額投資宛如一下子打水漂，而美國消除了隱患，更能把所有注意力放回印太地區、放在最大對手中國身上。這也是過去他曾不斷強調的，台海問題越國際化、獲得越多關注，台灣就會更安全。

林俊憲直言，所以，為什麼重心在台灣和印太的AIT，要接連特意轉發川普總統和魯比歐國務卿針對伊朗情勢的談話？關鍵就在其中一句：「世界將變得更安全。」這句話真正的意思，就是他們接下來要集中力量，「關照」那個造成世界不安全的最大根源了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法