中國人大開幕 李強：貫徹「軍委主席負責制」、促進祖國統一大業

中國第14屆全國人民代表大會第4次會議5日在北京人民大會堂開幕。（歐新社）

中國第14屆全國人民代表大會第4次會議今（5）日在北京人民大會堂開幕，中國國務院總理李強發表政府工作報告。在涉台方面舊調重彈，他聲稱「要深入貫徹黨解決台灣問題總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，促進祖國統一大業」。

李強表示，新的一年「我們要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的堅決領導」，全面深入貫徹「軍委主席負責制」，繼續打好建軍100年奮鬥目標攻堅戰，紮實推進建軍備戰，提高捍衛國家主權安全，發展利益的戰略能力，協力推動跨軍改革。各級政府要大力支持國防和軍力建設，鞏固軍政和軍民團結。

李強強調，「要堅定不移貫徹一國兩制，港人治港、澳人治澳，高度自治方針，落實愛國者治港、愛國者治澳的原則」，支持港澳更好融入及支持國家發展大局，促進香港澳門長期繁榮穩定。

針對台灣的部分，李強說，「我們要深入貫徹黨解決台灣問題總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，「堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉」，推動兩岸關係和平發展，促進「祖國統一大業」。

李強：中國2026經濟增長目標4.5％至5％

在經濟方面，李強提到，今年中國經濟增長預期目標為4.5％至5％，要使重要農產品價格保持合理水平，各地區都要扛穩責任，共同端牢中國人的飯碗。

回顧去年國務院工作報告，涉台部分宣稱，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流合作機制和政策，堅定不移推進「祖國統一」大業，協手共創民族復興偉業。

第14屆中國全國人大第4次會議在北京開幕，中國國務院總理李強（右）發表政府工作報告。左為國家主席習近平。與國務院總理李強。（路透）

中國國務院總理李強。（翻攝直播）

