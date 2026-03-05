為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨軍購3版本支持哪一版？蔣萬安未表態：尊重黨團決議

    2026/03/05 11:16 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安表示，支持必要且合理的軍購，尊重黨團決議。（資料照，記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安表示，支持必要且合理的軍購，尊重黨團決議。（資料照，記者方賓照攝）

    立法院國民黨團今（5）日將討論確定黨版軍購特別條例草案，就目前黨內的3個版本，台北市長蔣萬安今早出席活動受訪，未明確表態支持哪個版本，只說支持必要且合理的軍購，尊重黨團的意見。

    立法院明天將付委審查行政院提出的1.25 兆元國防特別軍購條例，國民黨也有意讓國民黨版軍購條例付委，但黨內有3種版本，將在今天的黨團會議中討論，包括智庫提出的「3,500億＋N」、立委徐巧芯提的8100億元，以及前主席朱立倫子弟兵凌濤拋出的9000億元版本。中廣前董事長趙少康昨則主張合併徐巧芯版本與智庫版本，匡列8100億元，但只先通過3500 億元，其餘先凍結。

    蔣萬安今天早上出席南山信義A26新建工程上梁典禮，被問到眾多版本中，哪一個比較符合他的期待時表示，厚植國防實力是必要的，他也全力支持，支持必要且合理的軍購，他希望國民黨立法院黨團大會充分討論、坦誠的交換意見，做出決策。再被追問支持哪一個版本時，蔣萬安表示，尊重黨團的意見。他希望黨團內部一定會好好地討論，充分地交換意見，坦誠表達各界的意見。

