花蓮特權城市？游淑貞車站造勢惹議 陳培瑜轟：提名首日就知法犯法

花蓮縣吉安鄉長游淑貞昨（4）日獲得國民黨徵召參選花蓮縣長，卻搭車返抵花蓮火車站時，出現各宮廟、社團動員大陣仗迎接場面，人潮湧入車站，甚至一度堵住出站通道，站務人員忍不住出面制止、提醒站內不得有競選宣傳活動，引發外界議論。民進黨立委陳培瑜砲轟，準備競選縣長的人竟連最基本的法治精神都不願意遵守，「未來花蓮是法治城市，還是特權城市」？

陳培瑜昨晚在Threads發文表示，國民黨提名的花蓮縣長候選人游淑貞在提名的第一天就直接知法犯法、目無法紀，直接在花蓮火車站舉行選舉造勢活動，「未來花蓮是法治城市，還是特權城市？」

陳培瑜指出，根據「交通部臺灣鐵路管理局場地短期出借作業須知」，明文禁止政治活動在站區、月台或場地內穿著競選背心、拉票、舉辦造勢活動均屬違規。「如果違規了，要如何處理呢？」若發現有上述活動，站務人員會立即制止並要求離開，並請鐵路警察依法勸離。

陳培瑜痛批，游淑貞和國民黨，一個準備競選縣長的人，連最基本的法治精神都不願意遵守，花蓮鄉親當然會質疑：未來如果真的掌握公權力，是不是也會把規則當成可有可無？民主政治的競爭可以激烈，但守法是最低標準。如果國民黨連這樣的底線都不在乎，問題恐怕不只是一場活動，而是整個政黨對法治的態度，「這也難怪過去兩年的立法院國民黨團會做出許多毀憲亂政的事情！」

