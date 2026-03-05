赴日挺台灣隊「撞上」軍購案週五付委！綠黨團：相信藍白遵守協商結論

民進黨立委莊瑞雄。（資料照）

第六屆世界棒球經典賽WBC今登場，台灣隊首戰對上澳洲，明天強碰日本，民進黨立院黨團總召、中職會長蔡其昌與郭國文、王義川、王定宇、沈伯洋等9位民進黨立委已赴日準備為台灣隊應援，並安排拜會日本國會及內閣成員。與此同時，院版軍購條例也將於本週五立法院會付委，民進黨團強調，當天不需表決，即可付委，相信藍白會遵守協商結論。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，本週五軍購案順利付委是沒有問題的，以目前來看就平常心，只剩國民黨版何時要進來的問題，包含立法院長韓國瑜等朝野都希望軍購案在立院內審議。

黨團書記長范雲說明，依據本會期第一天2月24日協商結論，各黨團同意行政院強軍條例草案，將於週五送交外交國防及財政委員會，各黨團「均不提出復議」。本週二的程序委員會，也已列在報告事項中，依黨團協商結論處理。因此行政院版強軍條例，本週五不需表決，即可付委，相信藍白會遵守協商結論。

據悉，由於2月24日協商結論是朝野版本皆付委審查，因此就算國民黨團軍購版本明日在院會付委，民進黨團也不會反對，因此並無堅守在立院的必要性。不過，若萬一有緊急表決，民進黨立委也會緊急回台。

