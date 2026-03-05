外交部沒撤僑被批不作為 杜奕瑾打臉網紅和中國：根本文不對題

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。（資料照）

美國、以色列聯手對伊朗發動軍事行動，波及中東各國，不少短期旅遊、轉機旅客因空域關閉受困杜拜及阿布達比，外交部針對目前滯留在中東各國的國人，提供最新的安全建議與協助措施。卻有網紅跟著中國網宣批評外交部的不作為。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，這次中東危機中，真正撤僑的國家不多。多數國家是協助撤離或建議離境，即使是中國也只宣布「伊朗撤僑」，其他地區是「協助」，反觀台灣遵循美國對伊朗的經濟制裁、目前與伊朗無交流，也沒有收到民眾在伊朗需要求援。

杜奕瑾在臉書PO文表示，有這麼多中天神醫跟著中國網宣講同一件事？關西機場事件又要再演一次？「撤僑」跟「協助撤離」搞不清楚？這次中東危機中，真正撤僑的國家不多。多數國家是協助撤離或建議離境，即使是中國也只宣布「伊朗撤僑」，其他地區是「協助」。原因是伊朗與中國有緊密合作關係。有大批中國人在伊朗。從伊朗緊急撤離3000人從陸路撤到亞塞拜然等鄰國再安排回國。

杜奕瑾指出，反觀台灣遵循美國對伊朗的經濟制裁、目前與伊朗無交流，也沒有收到民眾在伊朗需要求援。多數狀況只需「協助」而不是「撤僑」，而問台灣在阿曼、卡達、以色列或杜拜「要不要撤僑」根本是文不對題。

杜奕瑾直言，宣布撤僑是有政治上面的意義。代表台灣宣布這國家這個地方不安全、爛到不能待了。除了直接交戰國（美、以、伊）可能有立即目標人身安全，「沒必要而宣布」撤僑，有政治上斷絕來往意義。台灣人可能需要協助、並沒有撤僑需求。目前大部分國家在這些地區包含中國也是如此處理。

