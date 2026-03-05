為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    分析川普打伊朗局勢 詹凌瑀：沒有人說清楚「贏」的定義是什麼

    2026/03/05 10:00 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普。（路透）

    美國與伊朗的戰爭今天急劇擴大，對此，媒體人詹凌瑀分析，這場戰爭目前最大的問題，不是打不打得贏，而是沒有人說清楚「贏」的定義是什麼。缺乏明確的戰後安排，炸出來的權力真空遲早會被更難處理的勢力填補，這是美國在伊拉克、阿富汗都犯過的老毛病。

    詹凌瑀在臉書PO文表示，從「要消滅核武威脅」，到「支持政權更迭」，再到趁談判空檔順手轟一波，這場對伊軍事行動的戰略邏輯，從一開始就讓外界看得霧煞煞，平心而論，伊朗的核武野心是真實的威脅，美國選擇正面回應並非毫無道理。問題不在於「要不要打」，而在於「打了之後然後呢」。

    詹凌瑀指出，川普的慣用手法是把軍事行動當談判籌碼，砸出壓力、製造恐慌、然後等對方來談。這套極限施壓邏輯在某些場合確實奏效。但伊朗不是委內瑞拉，也不是北韓，它有的是時間、有的是地形優勢，還有一條卡住全球兩成石油的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。

    詹凌瑀續指，伊朗的反制策略同樣值得正視。一架造價2萬美元的無人機，逼出數百萬美元的防空攔截成本，這種非對稱消耗正在悄悄侵蝕美以的防禦餘裕。油價每漲一分，美國國內的通膨壓力就多一分，最終反過來咬住華盛頓的政治空間。

    詹凌瑀直言，這場戰爭目前最大的問題，不是打不打得贏，而是沒有人說清楚「贏」的定義是什麼。缺乏明確的戰後安排，炸出來的權力真空遲早會被更難處理的勢力填補，這是美國在伊拉克、阿富汗都犯過的老毛病，打得快不代表結束得快，這一點，歷史已經證明過太多次了。

