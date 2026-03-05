為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    酸國民黨《軍購條例》躲躲藏藏怕人看 張育萌：很可恥的東西嗎

    2026/03/05 09:44 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委徐巧芯昨稱仍未看到國民黨智庫版本，引起前中廣董事長趙少康（見圖）批智庫不能取代立院黨團，「太不像話」。對此，國民黨文傳會副主委尹乃菁回應，智庫不可能、也不會取代黨團。（資料照）

    藍白先前聯手打壓國防特別條例1.25兆預算，立法院國民黨團今日將討論確定黨版軍購特別條例草案，但目前藍營內部說法仍未統一，台灣青年世代共好協會理事長張育萌質疑，《軍購條例》即將付委審查，但目前徐巧芯自提一個8100億版本，黨中央則傳出3500億版本，但多數國民黨立委仍未看到這個「最高機密版」，「在國民黨裡，《軍購條例》是什麼很可恥的東西嗎？需要這樣躲躲藏藏怕別人看？」

    張育萌在臉書發文指出，國民黨有夠可悲，連軍購都要搞「最高機密版」。幾千億的法案要審了，黨團立委們想看都看不到，讓對美軍購搞得像黑市交易。

    張育萌表示，目前徐巧芯自提一個8100億版本；朱立倫系統再喊話，「國民黨應提出朝向9000億目標的國防特別條例」。結果，鄭麗文為首的國民黨中央，找了幾個根本不知道是誰的寫手，躲在「國民黨智庫」的招牌後面，堅持要寫一個總價低到嚇爛的3500億版本。

    張育萌指出，昨日趙少康找徐巧芯和賴士葆一起開記者會，趙少康問有沒有看到黨中央版本，徐巧芯默默搖頭，賴士葆也跟著搖頭。這兩個人平常有夠囂張，但今天看起來也太可憐。

    在記者會結束後，國民黨中央派文傳會副主委尹乃菁出來安撫說，「巧芯說她沒有看到黨團版，因為還沒有定案出來嘛⋯⋯」對此張育萌質疑，到底憑什麼理直氣壯的講「還沒定案」呀？後天就要審了——後天就要考試了，今天課本還沒拿到，連考試範圍都不知道是哪裡。這種立法品質會不會太扯？

    張育萌質疑，賴士葆受訪很卑微的說「不管3000多億到8000億、9000億，我都可以接受⋯⋯現在黨團好像還沒有一致的共識⋯⋯」。張育萌直言「這超離譜」，賴士葆不是普通立委，現在是立法院財政委員會的召委。

    張育萌也批評，國民黨整天在那邊說要幫人民把關納稅錢，不讓政府亂花預算，結果現在要花幾千億納稅錢，財委會召委根本不知道是多少錢。連王鴻薇都跳出來罵「我們這一些高層們，大家彼此沒有電話，也有LINE吧？」、「一定要透過媒體放話，才能知道對方意見嗎？」、「大家互相打一個電話很難嗎？」

    張育萌最後表示，「我真的不懂，在國民黨裡，《軍購條例》是什麼很可恥的東西嗎？需要這樣躲躲藏藏怕別人看？」

