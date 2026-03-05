為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍動員千人迎接游淑貞擠爆火車站 作家：是登月成功還是奧運得金牌？

    2026/03/05 06:56 即時新聞／綜合報導
    花蓮吉安鄉長游淑貞昨日獲得國民黨中常會徵召參選花蓮縣長，在花蓮火車站外出現各宮廟、社團動員大陣仗迎接場面，甚至一度堵住出站通道，連站務人員都看不過去而出面制止，引發外界議論。（資料照）

    花蓮吉安鄉長游淑貞昨日獲得國民黨中常會徵召參選花蓮縣長，在花蓮火車站外出現各宮廟、社團動員大陣仗迎接場面，甚至一度堵住出站通道，連站務人員都看不過去而出面制止，引發外界議論。（資料照）

    花蓮吉安鄉長游淑貞昨日獲得國民黨中常會徵召參選花蓮縣長，在花蓮火車站外出現各宮廟、社團動員大陣仗迎接場面，甚至一度堵住出站通道，連站務人員都看不過去而出面制止，引發外界議論。作家何穎怡發文直呼「瞧瞧這個陣仗。這是21世紀的台灣嗎？」、「花蓮人，游淑貞是登月成功還是奧運得金牌了嗎？」

    游淑貞昨獲得國民黨中常會徵召參選花蓮縣長，晚間8點搭車返回花蓮，但早在半小時前車站就出現大批迎接人馬，還穿上繡有社團名號的背心衣服「務必露出名銜」來迎接，包括宮廟、婦女會、青年會、救國團團委會、公務人員退休協會、客屬會、吉安鄉全體村長、部落頭目全都到場迎接，人潮還分成左右兩邊，從車站的剪票口一直到車站外廣場全都是人，經過站務人員要求後，逐漸才退到站前候車島，但因人多難免堵住車站接人車流。

    何穎怡在臉書發文指出，「花蓮是我的第二故鄉，因為老公是花蓮人」。她表示這些年她目睹花蓮變成一個化外之地，滿街廉價紅燈籠高高掛，是全市皆夜市的概念。市區通往花蓮縣的省道沿路掛滿國旗，全年皆國慶。何穎怡形容，「一個美麗的地方處處符號，失去底蘊。看了很心疼」。

    何穎怡表示，昨日吉安鄉長游淑貞被國民黨徵召選縣長，晚間8點搭火車返抵花蓮，國民黨動員了宮廟、婦女會、青年會、救國團團委會、公務人員退休協會、客屬會、吉安鄉全體村長、部落頭目到場迎接。把車站外面擠得水泄不通。

    對此何穎怡直呼「瞧瞧這個陣仗。這是21世紀的台灣嗎？」、「花蓮人，游淑貞是登月成功還是奧運得金牌了嗎？」

    接受國民黨提名花蓮縣長的游淑貞，動員支持者迎接，花蓮車站內滿滿的迎接人潮，被批帶頭違法。（資料照）

    接受國民黨提名花蓮縣長的游淑貞，動員支持者迎接，花蓮車站內滿滿的迎接人潮，被批帶頭違法。（資料照）

    花蓮火車站站外昨晚出現大批被動員迎接游淑貞的人潮。（資料照）

    花蓮火車站站外昨晚出現大批被動員迎接游淑貞的人潮。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播