藍動員千人迎接游淑貞擠爆火車站 作家：是登月成功還是奧運得金牌？

游淑貞昨獲得國民黨中常會徵召參選花蓮縣長，晚間8點搭車返回花蓮，但早在半小時前車站就出現大批迎接人馬，還穿上繡有社團名號的背心衣服「務必露出名銜」來迎接，包括宮廟、婦女會、青年會、救國團團委會、公務人員退休協會、客屬會、吉安鄉全體村長、部落頭目全都到場迎接，人潮還分成左右兩邊，從車站的剪票口一直到車站外廣場全都是人，經過站務人員要求後，逐漸才退到站前候車島，但因人多難免堵住車站接人車流。

何穎怡在臉書發文指出，「花蓮是我的第二故鄉，因為老公是花蓮人」。她表示這些年她目睹花蓮變成一個化外之地，滿街廉價紅燈籠高高掛，是全市皆夜市的概念。市區通往花蓮縣的省道沿路掛滿國旗，全年皆國慶。何穎怡形容，「一個美麗的地方處處符號，失去底蘊。看了很心疼」。

何穎怡表示，昨日吉安鄉長游淑貞被國民黨徵召選縣長，晚間8點搭火車返抵花蓮，國民黨動員了宮廟、婦女會、青年會、救國團團委會、公務人員退休協會、客屬會、吉安鄉全體村長、部落頭目到場迎接。把車站外面擠得水泄不通。

對此何穎怡直呼「瞧瞧這個陣仗。這是21世紀的台灣嗎？」、「花蓮人，游淑貞是登月成功還是奧運得金牌了嗎？」

