「鄭習會」對國民黨大大加分？ 邱垂正批：緣木求魚

對於「鄭習會」將對國民黨大大加分，陸委會主委邱垂正批評，我們不這麼看，如果說赴中國大陸只是為了選舉大大加分，忽略整體國家安全和國家整體利益，對這樣的看法我們表達遺憾。（記者陳宇睿攝）

國民黨主席鄭麗文有意赴北京見習近平，國民黨中央認為「鄭習會」對選舉大大加分。陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪批評，我們不這麼看，如果說赴中國大陸只是為了選舉大大加分，忽略整體國家安全和國家整體利益，對這樣的看法我們表達遺憾。迎合中共政治主張來換取和平，現階段更是緣木求魚。

邱垂正表示，任何政黨或團體到中國進行交流，應該秉持對等尊嚴，要遵守兩岸法規或相關法律規定，特別要重視台灣社會觀感，以及國際社會整體視聽，不要配合中共的統戰來分化內部團結，或是傳達錯誤的資訊影響國際社會對台灣的看法，朝野政黨都有責任來維護國家主權、尊嚴和整體的國家利益。

邱垂正批評，中國對台複合性施壓可說是步步進逼，我們感受到中國對台的威脅和敵意是有增無減，但是國民黨的領導人都說感受到來自中國的善意和誠意，怎麼會差那麼多？這是我們無法理解的。

「你們對軍機艦擾台、跨境鎮壓，都沒有感覺嗎！」邱垂正質疑，國民黨去對岸往往跟中國先達成所謂共識或前提，我們非常不以為然。比如說過去常常就是九二共識做為兩岸的政治基礎，但九二共識在2019年元月「習五條」發布後，每一條都是要和平統一。

邱垂正直指，中共領導人習近平重新定義九二共識，說兩岸同屬一中、共謀國家統一，統一在一國兩制台灣方案上。所以九二共識跟中共所說的一個中國原則、一國兩制台灣方案，可以說是三位一體的對台政策，在這個政策內涵裡，沒有中華民國存在的空間。

邱垂正進一步說，中共積極推動「強制性統一」，已被台灣主流民意反對，我們不曉得國民黨輕易地接受中國「一中原則的九二共識」，你沒有感受到在共識裡面，沒有中華民國存在的空間，而且中共對台政策最終目的就是要消滅中華民國、併吞台灣，完成強制統一，難道都沒有注意到這些風險。

據分析，陸委會最近有發現到，過去國民黨會主張九二共識、一中各表，強調一中是中華民國。但這幾年國民黨高層對於九二共識的表述，與中共說法已經漸漸趨同，甚至到了一字不差，也就是中共所定義的九二共識。

邱垂正舉例，2024年「馬習二會」，馬前總統說九二共識是兩岸在1992年達成的各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，2025年10月，鄭麗文在回覆習近平的當選賀電，以及2026年2月國民黨副主席蕭旭岑會見王滬寧時，對九二共識的闡述，用語跟國台辦完全一致，都是中國定義的九二共識。

邱垂正質疑，從這一點來看，國民黨為什麼過去執政時會強調一中各表，現在為什麼跟國台辦強調的「各表一中」是一致的？這是國民黨要對外說明的。我們要再次提醒國民黨，不能寄望透過迎合中共的政治主張來換取和平，應該要記取歷史教訓。

邱垂正呼籲，國民黨的朋友應該要記住，過去國共合作，中國共產黨的手法取勝為多，現在要進一步國共合作，難道國共之間的這些歷史教訓，國民黨的朋友都沒有記取嗎？

邱垂正透露，當國民黨汲汲營營要去中國會見政協主席，陸委會收到很多民眾不安的訊息，他們都說這個會不會影響台灣前途，這都是國人非常關切的。

邱垂正表示，我們都追求和平，對和平有百分之百的理想，但我們對和平有理想、沒有幻想，把兩岸和平放在中共領導人善意上，或是迎合中共政治主張來換取和平，現階段是緣木求魚。中共以戰爭威脅我們，不要去配合它的統戰，朝野應該團結一致，強化台灣自我防衛能力，共同來維護國家主權安全及整體的國家利益。

邱批評，當妳說要推動兩岸和平框架，我想所有的人都支持和平，但中國已經講過不知多少次，只有統一才有和平。你要和平框架，它塞給妳的是統一的內容，台灣主流民意非常清楚，在光譜上支持統一的，每次民調都低於5%，絕大部分台灣人民追求維持現狀，推動統一這跟主流民意背道而馳。

