卓榮泰不副署黨產條例等3修正案 台灣北社聲明堅定支持

行政院長卓榮泰。（記者羅沛德攝）

行政院長卓榮泰今天宣布不副署衛廣法、黨產條例及立法院組織法等三修正案，稱其悖離憲政常態；對此，台灣北社聲明指出，支持行政院堅定拒絕任何毀棄憲政的錯亂修法，守護公正法治。

台灣北社表示，針對立法院函送之《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《衛星廣播電視法》及《立法院組織法》修正案，行政院長卓榮泰決定不予副署，這是一項艱難卻必要的憲政抉擇。我們明確支持此一決定。

三項修法內容，已非單純政策調整，而是直接衝撞憲法原則。《黨產條例》企圖翻轉既有大法官合憲解釋，為特定個案解套，動搖司法確定力與法秩序安定性；《衛星廣播電視法》無視頻譜資源稀缺與產業秩序，對特定業者創設差別待遇，侵害營業自由與通訊傳播自由，違反平等與信賴保護原則；《立法院組織法》修法則可能鬆動既有刑責架構，使詐領助理費難以適用貪污罪規範，並在程序上欠缺充分公開與審議，背離民主正當性。

台灣北社重申，法律可以討論，但不能為個案量身打造；多數可以決議，但不能凌駕憲法。當修法已明顯偏離權力分立與法治國原則，行政機關依憲法行使不副署權，正是對制度的守護，而非政治對抗。

憲政秩序不是抽象口號，而是保障人民權利的最後防線。今天守住副署的界線，是為了防止制度被一步步侵蝕。公民社會將持續支持行政部門堅守法治分際，對任何毀棄憲政原則的錯亂修法，嚴正監督、堅定發聲，「守護憲政，才能守住我們的國家」。

