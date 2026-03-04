批民進黨政府把副署權當擋箭牌 國民黨：不會執政卻很會亂政

國民黨批評民進黨政府治國無方、對抗有術，動輒把「違憲」掛在嘴邊，把副署權當成政治擋箭牌與情緒出口，「不會執政，卻很會亂政」。圖為今天中常會。（記者羅沛德攝）

行政院指控藍白聯手修正相關法案「嚴重背離憲法原則」，行政院長卓榮泰決定不予副署，國民黨今晚嚴正指出，民進黨政府治國無方、對抗有術，動輒把「違憲」掛在嘴邊，把副署權當成政治擋箭牌與情緒出口，是典型的「不會執政，卻很會亂政。」

國民黨說，立法院依據憲法職權行使立法權，經公開討論、依法三讀完成，無論是媒體制度調整、黨產條例規範檢討，或立法院組織法助理費補助機制修正，都是制度層面的政策選擇，行政院若真有疑慮，大可依法提出覆議或聲請釋憲，而不是擺出「朕不同意」的姿態，用不副署製造對立，把副署權誤當成行政院長的否決權。

國民黨並說，更諷刺的是，民進黨過去在野時高喊尊重國會、反對行政擴權，如今掌握行政權後，卻把副署制度當成政治武器，標準可以隨著位子改變，原則卻跟著權力轉彎，只要不是自己主導的法案，就貼上「量身打造」、「違憲翻案」的標籤，民進黨眼中的憲政似乎只有「順我者昌」。

國民黨強調，行政院聲稱藍白修法推翻大法官釋憲結果，更是刻意誇大，釋憲的功能在於界定違憲界線，立法院本就有責任在憲法框架內調整法律，使制度更符合現實需要，若行政院真心認為違憲，請依程序處理，而不是用不副署製造政治戲劇效果，把嚴肅的憲政程序操作成政治秀場，這才是真正對憲法不敬，行政院選擇以不副署對抗立法院三讀結果，等同以行政權凌駕立法權之上，口口聲聲捍衛權力分立，實際上卻親手破壞權力分立。

國民黨還說，台灣需要的是穩定執政、理性對話，而不是天天上演的憲政對抗劇，行政院若真心捍衛民主，請回到制度內解決爭議，而不是用副署權當政治情緒的出口，否則只會再次證明，民進黨或許很會操作衝突，但面對治國課題，卻始終拿不出真正的執政能力。

