    卓揆不副署黨產條例等3修正案 國民黨團：主動違法

    2026/03/04 20:44 記者劉宛琳／台北報導
    針對卓榮泰決定不副署黨產條例等3修正案，國民黨團書記長林沛祥（見圖）表示，行政院長依法負有副署與公布法律之憲政義務，若因政治立場或個人好惡而拒絕副署，形同主動違法。（資料照）

    針對立法院2月23日函送行政院的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」、「衛星廣播電視法」以及「立法院組織法」修正案，行政院發言人李慧芝今表示，行政院長卓榮泰院決定不予副署。國民黨團書記長林沛祥表示，行政院長依法負有副署與公布法律之憲政義務，若因政治立場或個人好惡而拒絕副署，形同主動違法，亦屬選擇性執行法律，這不僅悖離憲政體制，更動搖行政權應受法律拘束的根本原則。

    林沛祥質疑，今天可以因為「不同意」而不副署，明天是否也能因為「不喜歡」而不執行？這樣的先例一開，對我國憲政秩序將造成長遠且嚴重的傷害。

    林沛祥表示，總統府秘書長潘孟安曾在立法院公開表示，總統作為憲法守護神，不會不公布法律，行政院也不會不副署，「不然會打臉總統」，今日卓榮泰之舉就是打臉賴清德、潘孟安。

    林沛祥呼籲行政院懸崖勒馬，回到憲法與法律軌道；也請社會各界共同監督，對此種樹立惡例的行為予以制止與譴責，守住法治國最基本的底線。

