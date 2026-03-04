為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    首批滯留中東國人返台 外交官員：持續滾動執行照護計畫

    2026/03/04 20:13 記者黃靖媗／台北報導
    首批滯留中東地區之我國籍旅客共275人，已於今（4日）下午4時左右搭乘阿聯酋航空順利抵達桃園機場，外交部領務局桃機場辦事處主任李盈興、交通部觀光署副署長黃荷婷現場致贈內含蘋果酥之紅包迎接。（讀者提供）

    首批滯留中東地區之我國籍旅客共275人，已於今（4日）下午4時左右搭乘阿聯酋航空順利抵達桃園機場，外交部領務局桃機場辦事處主任李盈興、交通部觀光署副署長黃荷婷現場致贈內含蘋果酥之紅包迎接。（讀者提供）

    首批滯留中東地區之我國籍旅客共275人（全機501人），已於3月4日下午4時左右搭乘阿聯酋航空班機順利抵達桃園國際機場。外交官員表示，保護在海外長期定居僑民及短期旅行國人的人身安全，均為外交部首要任務，因應此次中東局勢變化，外交部及我國相關駐外館處將繼續瞭解駐地國人需求，以因地制宜方式確保國人安全為優先考量，滾動式執行照護國人最佳計畫。

    由於目前中東情勢受到國人高度關注，政府重視國人在海外人身安全，行政院長卓榮泰與外交部長林佳龍高度關切國人返國情形，特別指示外交部領事事務局桃園國際機場辦事處主任李盈興及交通部觀光署副署長黃荷婷，代表政府於入境機門向返國國人表達慰問與關懷之意，李盈興及黃荷婷於現場致贈內含蘋果酥之紅包，迎接國人平安返國，並轉達政府誠摯關心。

    據了解，本次返國的275名我國籍旅客中，包括可樂旅遊2團共41人，以及何時旅行社1團55人，合計96名團客。黃荷婷及李盈興與部分返國國人晤談，除關心國人情況外，也聽取對政府及相關駐處後續提供協助的建言。相關領隊及國人感謝政府悉心關懷，並表示因各該團原本即為杜拜團，雖航班受阻，但人身尚稱安全，同時也表達滯留國人迫切希望及早瞭解是否有返國機位。黃荷婷及李盈興允諾將國人需求向相關單位反映。

    外交官員表示，保護在海外長期定居僑民及短期旅行國人的人身安全均為外交部首要任務，因應此次中東局勢變化，多國空域關閉，外交部及我國相關駐外館處將繼續瞭解駐地國人需求，以因地制宜方式確保國人安全為優先考量，滾動式執行照護國人最佳計畫。

    官員也提醒，長期旅居及短期滯留受戰事影響國家的國人，務必提高警覺並遵循當地政府的安全指引，以確保人身安全，並請主動與我國駐外館處聯繫，以便相關駐處得以適時提供後續必要協助。

