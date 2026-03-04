總統接見日本前參院議長山東昭子 盼台日關鍵技術合作共創雙贏

賴清德總統今接見日本參議院前議長山東昭子一行時表示，台灣將積極落實台日在關鍵技術領域的交流合作。（總統府提供）

賴清德總統今接見日本參議院前議長山東昭子一行時表示，台灣將積極落實台日在關鍵技術領域的交流合作，台灣身為全球AI與半導體產業的樞紐，結合日本在材料、設備及精密製造等優勢，雙方將共創雙贏；山東也說，隨著國際情勢劇烈轉變，日本社會期盼與同樣堅守自由民主價值的友盟國家攜手合作。

賴清德表示，當前國際局勢持續複雜，台灣和日本近年來都面對威權勢力擴張、灰色地帶侵擾、認知作戰等嚴峻的區域安全挑戰，感謝日本首相高市早苗自去年上任以來，持續在各種國際場合表達重視台海和平穩定，現在高市首相已經組成第二次內閣，相信將對印太區域和平做出更大貢獻。

賴清德提到，高市首相在去年APEC台日雙邊會談與我國領袖代表林信義資政會晤時，曾就台日應該在關鍵技術領域加強合作交流達成共識，後續台灣將積極推動落實。特別是台灣身為全球AI與半導體產業的樞紐，而日本具備材料、設備以及精密製造等優勢，相信未來台日深化合作，將是雙贏局面。

山東昭子指出，近年來，日本政壇與國際情勢劇烈轉變，讓日本社會更加關注國家未來發展方向，並期盼與同樣堅守自由民主價值的友盟國家攜手合作，在高市首相的帶領下，日本政府正致力推動國內憲政改革、資訊法案修正等多項重要政策，並積極應對國際情勢變化帶來的經濟影響及外交挑戰，期盼為國民建立更安全與安心的生活環境。

山東表示，無論世界局勢如何變化，台日間的深厚情誼始終不變，此行率領約40位致力於推廣日本傳統文化的女性友人訪台，希望透過實地交流，深入認識台灣歷史與文化。她強調，即使已卸下國會職務，未來也將以熱愛台灣的心，持續推動台日交流，盼雙方友好關係持續深化。

