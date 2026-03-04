為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    穩定物價小組決議：關鍵原物料稅負減徵延至9月底、油價雙緩漲續推

    2026/03/04 18:55 記者鍾麗華／台北報導
    為掌握中東地區情勢及部會因應作為，行政院長卓榮泰再次邀集外交部、交通部、財政部、金管會及經濟部，一連召開兩場會議。（行政院提供）

    為掌握中東地區情勢及部會因應作為，行政院長卓榮泰再次邀集外交部、交通部、財政部、金管會及經濟部，一連召開兩場會議。（行政院提供）

    為持續掌握中東地區情勢及部會因應作為，行政院副院長鄭麗君今（4日）上午召開「穩定物價小組」會議，決議關鍵原物料稅負減徵延至今年9月底，並持續推動油價雙緩漲機制。

    行政院發言人李慧芝表示，為持續掌握中東地區情勢及部會因應作為，行政院卓榮泰院長今再次邀集外交部、交通部、財政部、金管會及經濟部，一連召開兩場會議。

    卓揆於會議開始前，先感謝鄭麗君召開「穩定物價小組」會議，決議關鍵原物料稅負減徵延至今年9月底，並持續推動油價雙緩漲機制，卓揆指示，政府持續以「護價」、「護僑」、「護團」、「護能源」及「護金融市場」五個面向，因應中東情勢變化。

    李慧芝表示，卓揆首先針對「護僑」及「護團」召開第一場會議，並感謝外交部及交通部，持續掌握目前滯留中東地區國人情形及護僑作為；由於中東情勢尚在發展階段，國人的安心與安全是政府最首要的目標，請交通部確實掌握旅行社團客返台行程，並協調相關航空公司優先安排國人返國航班。

    此外，卓揆請外交部透過「旅外國人動態登錄網頁（出國登錄）」系統，與目前仍在中東地區旅客取得聯繫，瞭解是否有生活照顧需求，提供必要的協助，包括安排專車前往領空開放鄰國等，也請外交部駐外館處主動啟動關懷僑民服務。

    第二場會議議題為能源供給調度以及國內金融市場交易情形，經濟部報告目前國內油氣存量，都符合法定安全存量，而為因應中東情勢，卓揆請經濟部持續透過多元管道採購，調度能源供給。

    對於近日金融市場交易情形，財政部及金管會報告亞洲主要市場變化及綜合評估分析，國內金融市場基本面依然穩健，各項觀察指標也在可控區間，對此，卓揆請財政部及金管會，持續關注國際政經情勢發展，滾動檢討金融市場相關指標變化，並且做好全面性的因應措施，以維護我國資本市場穩定。

    今日與會人員包括鄭麗君、祕書長張惇涵秘書長、政委馬永成、發言人李慧芝、交通部長陳世凱、經濟部長龔明鑫、金管會主委彭金隆、外交部次長吳志中、財政部次長阮清華次長、台電公司董事長曾文生、中油公司董事長方振仁等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播