    首頁 > 政治

    新北永和藍營新人4搶1 陳柏翰獲侯友宜合照看板加持

    2026/03/04 19:03 記者翁聿煌／新北報導
    新北市國民黨議員初選選情激烈，參選人陳柏翰率先掛出與市長侯友宜合照看板。（記者翁聿煌攝）

    新北市國民黨議員初選選情激烈，參選人陳柏翰率先掛出與市長侯友宜合照看板。（記者翁聿煌攝）

    爭取新北市永和區國民黨議員初選提名的參選人陳柏翰，4日率先掛出與新北市長侯友宜合體看板。陳柏翰說，侯友宜8年市政建設成績有目共睹，他原本身為市府團隊成員與有榮焉，侯友宜鼓勵他接棒「做代誌」的實事求是精神，為永和區民生活打拚。

    本屆永和區3席議員包括國民黨籍副議長陳鴻源和連斐璠2席、民進黨許昭興1席，但是資深議員連斐璠去年表達不再競選連任，引發藍營多達4個新人搶破頭，希望能遞補連斐璠留下的空缺，以永和藍大於綠的選民結構，若能獲得國民黨初選提名，選戰可事半功倍。

    陳柏翰過去擔任侯友宜幕僚，歷任新北市政府副發言人、民政局機要秘書，也在2022及2024年2次選舉出任侯友宜競辦發言人，他年初已宣布參選永和區議員，宣告要以「尚骨力」的年輕新力量，為自己落腳生活多年的永和區「做代誌」。

    陳柏翰今天掛出與侯友宜的合照看板，希望獲得侯友宜勤於市政的光環加持，也想藉此傳達將繼續傳承侯友宜的市政經驗，為永和帶來更好的市政建設。

    新北市國民黨議員初選選情激烈，參選人陳柏翰率先掛出與市長侯友宜合照看板。（記者翁聿煌攝）

    新北市國民黨議員初選選情激烈，參選人陳柏翰率先掛出與市長侯友宜合照看板。（記者翁聿煌攝）

