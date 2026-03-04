為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    如何實現「讓蔣介石出場」？ 台灣人列出超狂SOP笑瘋全網

    2026/03/04 20:50 即時新聞／綜合報導
    美國國務卿魯比歐3日預告提到「讓蔣介石出場（unleash Chiang）」一詞，吸引大批台灣網友熱議，以及分享各種惡搞迷因圖。（圖擷取自社群平台「X」）

    美國國務卿魯比歐3日預告提到「讓蔣介石出場（unleash Chiang）」一詞，吸引大批台灣網友熱議，以及分享各種惡搞迷因圖。（圖擷取自社群平台「X」）

    中東戰火持續升溫，美國國務卿魯比歐3日預告，在未來幾小時到幾天內「讓蔣介石出場（unleash Chiang）」，暗示美國將擴大對伊朗打擊範圍及強度。這個來自半世紀前的冷戰術語，目前在多國引發關注與分析，台灣網友則發揮創意製作各種生動的網路迷因圖，甚至還列出可實現「讓蔣介石出場」的絕佳SOP。

    魯比歐3日在國會簡報時透露，美國正加強對伊朗的軍事行動，並預告「接下來幾小時到幾天內，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）」，其發言出現的用詞，吸引台灣民眾注意。據了解，「unleash Chiang」中文也被翻譯為「放蔣出籠」，《紐約時報》介紹它源自20世紀冷戰時期，美國對華急先鋒（如麥克阿瑟將軍）和右翼政客，不滿時任總統杜魯門下令第七艦隊阻止蔣介石反攻大陸，於是使用該詞來抗議。

    另據反紫光奇遊團成員許美華的介紹，「unleash Chiang」其實是美國人、尤其是美國政界，相當瞧不蔣介石、侮辱性極強的俚語，相當於中文的「關門放狗」，需要的時候可以放出來去咬人（指中國共產黨），與中國國民黨過去洗腦台灣人「蔣公是民族救星、世界偉人」等形象完全不同。目前在IG、臉書、Threads、噗浪（Plurk）、X（原推特）等社群平台，都能看到相關討論，以及許多創意滿分的惡搞圖文。

    其中，有人翻出台灣網友去年在Threads的一篇發文，認為這就是「讓蔣介石出場」最佳實踐辦法。該文建議大家，把全台灣尚未移除至垃圾場、象徵國民黨威權統治的「蔣公銅像」，全部熔掉做成砲彈，既能實現蔣公生前想要「親自去打共匪」的遺願、推動台灣的「去蔣化」政策，還能幫國民黨黨部解決沒有空位放等困擾；另外，當時有網友留言反對熔掉，認為應該直接「整尊發射攻擊」，那樣畫面才會更加震撼。

    不少調皮的台灣網友見狀，紛紛以該文描述內容生成各種AI圖片、影音，或者使用簡易後製P出各種迷因圖，內容呈現出「蔣介石銅像」變成砲彈、殭屍、咒骸、英靈、寶可夢、機器人等形象，聽令前往指定戰場進攻敵人，也有整尊銅像被發射至高空的畫面。目前這波創意十足的「讓蔣介石出場」惡搞熱潮，已成為網路熱門話題。

    網友紛紛笑說，「期待萬蔣齊發」、「真，物理反攻大陸」、「該你出場了，魯比蔣~」、「彈藥庫：慈湖紀念公園」、「阿姆斯特朗炫風介石炮」、「原來中正紀念堂是寵物公園」、「殺人魔雕像總算能派上用場了」、「傷害性可能不高，但歡樂性極強」、「把慈湖木乃伊留到今天就是為了這個」、「歡迎阿魯把2具蔣屍當作化學武器轟炸」、「要在上面用藍白油漆塗上（國民黨）黨徽發射過去」、「總算有機會換我們可以以火力支援美方了，還不快把我們所有的蔣公銅像（彈藥）運過去」。

    相關新聞請見：

    魯比歐喊「放蔣出籠」有典故！ 布希曾贈「蔣之劍」照片曝光
    自魯比歐喊讓蔣介石出場！許美華曝「侮辱性極強」：指放狗咬人
    自美國務卿喊「讓蔣介石出場」！暗示美軍將擴大對伊打擊範圍及強度

