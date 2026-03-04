國台辦稱查處台獨企業大快人心 陸委會斥意在干預選舉

陸委會。（資料照）

內政部長劉世芳外甥在中國企業任職，國台辦揚言「依法依規」查處，陸委會則發布「二○二六中國經濟風險警示」，並呼籲中共懸崖勒馬。中國國台辦今反嗆，對台獨關聯企業及其金主實施懲戒合理合法，兩岸輿論的反應也是大快人心；陸委會痛批，本案的實質目標就是要提前干預台灣年底選舉，介入台灣民主制度運作。

國台辦發言人張晗稍早在例行記者會表示，目前問題的關鍵是，「民進黨當局」要正面回答劉世芳親屬是否在中國謀利，綠營是否存在一邊打壓迫害參與兩岸交流的人士，一邊利用親屬在中國賺紅錢的雙標行為，而不是轉移焦點、顧左右而言他。

張晗聲稱，懲治措施只針對極少數「台獨頑固份子」及其關聯企業、金主，不涉及廣大台灣同胞及台商台企。「民進黨當局」故意混淆視聽，編造所謂風險，目的是恐嚇台灣民眾，製造寒蟬效應，阻撓破壞兩岸交流合作。其謀「獨」挑釁導致台海局勢緊張動盪，打壓參與兩岸交流合作人士惡行累累，推動兩岸「脫鉤斷鏈」劣跡斑斑，應該「懸崖勒馬」的是民進黨當局自己。

張晗進一步說，民進黨當局無論怎麼狡辯，都改變不了台灣是中國不可分割一部分的事實，也掩蓋不了台獨分裂勢力一面鼓吹台獨分裂謬論，大肆破壞兩岸交流合作，傷害台灣同胞福祉。一面利用親屬在中國投資經商謀利，並接受其利益輸送的虛偽雙標嘴臉。

對此，陸委會回應，中共近年來對台打壓，常以「反獨」為藉口，事實上在推進「促統」，更企圖在未統之前，達到「未統先治」的目的。

陸委會批評，本案的實質目標就是要提前干預台灣年底選舉，介入台灣民主制度運作，破壞台灣公權力依法行政。這樣的卑劣手段，台灣人民早已了然於胸。

